الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل

استعدادات مكثفة لعقد المؤتمر الصحفي وتأكيد على الجاهزية الكاملة للعملية الانتخابية لـ مجلس الشيوخ

في خطوة منتظرة ضمن الاستحقاقات الدستورية الهامة، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد اجتماع حاسم يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، وذلك برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة التقرير النهائي المتعلق بالترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

مؤتمر صحفي بمقر ماسبيرو لإعلان تفاصيل الجدول الزمني

ومن المقرر أن تعقد الهيئة عقب الاجتماع مؤتمرًا صحفيًا موسعًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا على مسرح التلفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، للإعلان الرسمي عن الجدول الزمني الكامل الخاص بإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، بما يشمل مواعيد فتح باب الترشح، فترات الدعاية الانتخابية، مواعيد التصويت للمصريين في الداخل والخارج، وموعد إعلان النتائج.

الهيئة تؤكد جاهزيتها الكاملة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها، أنها على أتم الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده، مشيرة إلى الانتهاء من كافة الترتيبات الفنية واللوجستية التي تضمن نزاهة وسلاسة العملية الانتخابية، وشددت الهيئة على التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير الشفافية والانضباط، بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

إشراف قضائي كامل على الانتخابات

وأشارت الهيئة إلى أن العملية الانتخابية ستتم تحت إشراف قضائي كامل، تطبيقًا للدستور المصري والقانون المنظم لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المتوقع أن يُشارك الآلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة في الإشراف على اللجان الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية.

أهمية مجلس الشيوخ في الحياة النيابية

وتأتي انتخابات مجلس الشيوخ في إطار دعم المؤسسات التشريعية المصرية وتعزيز التوازن البرلماني، حيث يُعد المجلس الغرفة الثانية للبرلمان، وله دور محوري في دراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة، ومناقشة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تغطية إعلامية موسعة وتفاعل جماهيري مرتقب

ينتظر أن تحظى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة بتغطية إعلامية موسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، مع توفير تسهيلات كبيرة للصحفيين والمراسلين لتغطية وقائع العملية الانتخابية، إضافة إلى تفاعل كبير من جانب المواطنين، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ما يزيد من أهمية المشاركة الفعالة في تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان.

دعوات للمشاركة الشعبية

وتأمل الهيئة أن تشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، حيث تمثل المشاركة الإيجابية ركيزة أساسية في دعم مسيرة الديمقراطية وتحقيق الاستقرار السياسي، وتدعو المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في بناء المستقبل من خلال صندوق الاقتراع.

بهذا الإعلان المنتظر، تدخل مصر مرحلة جديدة من التحضيرات الدستورية، حيث تُعد انتخابات مجلس الشيوخ محطة هامة في المسار الديمقراطي الوطني. ويبقى السؤال مطروحًا: كيف سيتفاعل الشارع المصري مع هذا الاستحقاق، وهل ستكون نسبة المشاركة معبرة عن رغبة حقيقية في التغيير والمساهمة في صناعة القرار؟

اقرأ أيضًا:

امتيازات تحت المجهر..اشتراك سفر بالدرجة الأولى لكل عضو بـ"الشيوخ" دون خصم من المكافآت



مجلس الشيوخ يرفض بشكل قاطع أطروحات تهجير الفلسطينيين

