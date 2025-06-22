الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. التفاصيل الكاملة

مع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية الحالية لـ مجلس الشيوخ المصري، تتزايد التساؤلات حول موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة، والمستندات المطلوبة لخوض هذا السباق السياسي الهام. ووفقًا لما هو متوقع، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان رسميًا عن فتح باب الترشح خلال أيام قليلة، ما يمهد لانطلاق مرحلة جديدة من العمل النيابي في مصر، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

من المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ قريبًا، في ظل اقتراب انتهاء مدة المجلس الحالي، التي بدأت في 18 أكتوبر 2020 وتنتهي فعليًا في 17 أكتوبر 2025. وبموجب الدستور، يجب إجراء الانتخابات قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء مدة المجلس، ما يعني أن الترتيبات الرسمية ستبدأ خلال أسابيع قليلة.

تعديلات قانون مجلس الشيوخ: شروط جديدة للترشح

شهد قانون مجلس الشيوخ مؤخرًا تعديلًا مهمًا أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ووفقًا للتعديلات، فقد تم تحديد مبلغ تأمين جديد لضمان الجدية في الترشح، حيث يتعين على كل مرشح سداد مبلغ 30 ألف جنيه، يتم إيداعه في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة.

قائمة المستندات المطلوبة للترشح

بحسب المادة (11 / الفقرة الثانية) من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، يتوجب على المرشحين تقديم مجموعة من المستندات الرسمية تشمل:

بيان السيرة الذاتية، يتضمن الخبرات العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية للمرشح.

بيان الانتماء السياسي: ما إذا كان المرشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب إن وجد.

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادلها على الأقل.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها.

إيصال سداد مبلغ التأمين وقدره 30 ألف جنيه.

أي مستندات إضافية قد تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من توافر شروط الترشح القانونية.



تشكيل مجلس الشيوخ ونظام الانتخاب

لم تتغير تركيبة مجلس الشيوخ في التعديلات الأخيرة، حيث يظل عدد أعضائه 300 عضو، يتم تعيين 100 عضو منهم بقرار من رئيس الجمهورية، بينما يُنتخب الـ200 عضو المتبقين بواقع 100 بنظام الفردي و100 بنظام القائمة المغلقة.

استعدادات حزبية وتحركات سياسية

مع بدء العد التنازلي، بدأت الأحزاب السياسية في تجهيز مرشحيها، وتحليل فرصهم في الدوائر المختلفة، بينما يُتوقع أن تشهد الساحة السياسية منافسة قوية بين المستقلين وأعضاء الأحزاب، خصوصًا بعد إقرار الشروط الجديدة.

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