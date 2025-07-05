201 مرشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الأول

إنتخابات مجلس الشيوخ.. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت 5 يوليو 2025، عن تقدّم 201 مرشحًا بنظام الفردي بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، في اليوم الأول من فتح باب الترشح، ويستعرض الموجز التفاصيل.



وأكدت الهيئة أن لجان تلقي الطلبات في 22 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية عملت بكامل طاقتها منذ التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، دون رصد أي معوقات أو شكاوى تُذكر من المتقدمين، وأشارت إلى أن التيسيرات التي وفرتها الهيئة ساعدت في انطلاق الماراثون الانتخابي بسلاسة.

إقبال متزايد بنظام الفردي وغياب القوائم

وأوضحت تقارير الهيئة أن اليوم الأول لم يشهد تقدم أي مرشح على نظام القوائم، في حين شهدت الساعات الأخيرة من اليوم زيادة ملحوظة في الإقبال على الترشح بالنظام الفردي، بعدما بدأ صباحًا بهدوء نسبي.

خطوات لاحقة لفحص الطلبات

بعد غلق باب الترشح، تبدأ لجان الفحص والبتّ في صفات المرشحين، للتأكد من استيفائهم شروط الترشح القانونية وفق المستندات المقدمة، إضافة إلى التحقق من صحة الانتماءات الحزبية للمرشحين على النظام الفردي، أو كونهم مستقلين. كما ستراجع اللجان أوراق المرشحين الأساسيين والاحتياطيين لنظام القوائم بدقة.

300 مقعد.. وتعديلات قانونية حديثة

يأتي ذلك في إطار التعديلات الأخيرة التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث يتكوّن المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع السري المباشر، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر. كما نص القانون على تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

تقسيم الدوائر.. 27 فردي و4 قوائم

وتُقسم الجمهورية إلى 27 دائرة بنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، حيث خُصص لدائرتين منهما 13 مقعدًا لكل دائرة، في حين خُصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل منهما.

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