وزارة العمل تعلن تفاصيل وظائف الإمارات للمصريين برواتب تصل إلى 12000 درهم

وظائف وزارة العمل.. في خطوة جديدة لدعم العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة بالخارج، أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، عن توفير 103 فرصة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل وظائف الإمارات

وبحسب بيان وزارة العمل الذي حصل الموجز على نسخة منه، فإن وظائف الإمارات تأتي لصالح شركة "الظافر الغربي للمقاولات العامة"، برواتب تتراوح بين 1500 وحتى 12000 درهم إماراتي، في عدد من التخصصات الهندسية والفنية.

موعد التقديم على وظائف الإمارات

وأكدت وزارة العمل أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ولمدة 10 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني:[email protected]

وظائف الإمارات

تخصصات مطلوبة برواتب مجزية

هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أوضحت أن الوظائف المطلوبة تشمل مهندسي تخطيط أول، ومهندسي كميات (Q.S)، ومهندسي جودة (QA/QC)، ومهندسي مواقع Fitout، إضافة إلى فنيين في مجالات التبريد والكهرباء، وكذلك نجارين مسلحين. جميع هذه الوظائف تشترط خبرات تتراوح بين 4 و8 سنوات، وتقدم الشركة مزايا متعددة تشمل السكن والمواصلات والتأمين الطبي، مع تحمل كامل مصروفات الاستقدام.

مزايا إضافية للعمالة المصرية

أشارت وزارة العمل إلى أن ساعات العمل اليومية محددة بـ 8 ساعات، وفقًا لقانون العمل الإماراتي، مع التزام الشركة بتوفير التأمين الطبي والإقامة وتذاكر السفر.

العمل تحت مظلة قانون جديد لحماية الحقوق

في سياق آخر، أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارات الوزارية الصادرة من وزارة العدل بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب قانونية مجانية لدعم العمال، ضمن خطة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والمقرر العمل به بداية من أول سبتمبر المقبل.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يضمن تسريع إجراءات التقاضي في قضايا العمل، حيث يتم الفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مقارنة بما كانت تستغرقه القضايا سابقًا.

قانون العمل الجديد

أوضح الوزير جبران أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد جاء بعد مشاورات اجتماعية موسعة شاركت فيها كافة الأطراف، مؤكدًا أن القانون جاء متوازنًا ويُراعي حقوق وواجبات أصحاب الأعمال والعمال، ويعزز الأمان الوظيفي، ويشجع على بيئة عمل محفزة للاستثمار وفقًا للمعايير الدولية.

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