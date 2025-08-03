الهيئة الوطنية للانتخابات: الحبر الفسفوري لا يُستخدم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

الحبر الفسفوري مخصص للرئاسية والاستفتاءات فقط

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الحبر الفسفوري لا يتم استخدامه في جميع أنواع الانتخابات، مشيرة إلى أنه يُخصص فقط للاستحقاقات الانتخابية ذات الطابع الفردي العام مثل الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، وذلك لضمان منع تكرار التصويت والحفاظ على النزاهة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

آليات نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أوضحت الهيئة أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 سواء في الداخل أو الخارج، لن تشهد استخدام الحبر الفسفوري، حيث يتم الاعتماد على إجراءات أخرى تحقق الشفافية، منها:

قيد أسماء الناخبين بالكشوف الرسمية.

إثبات المشاركة عبر النظام الإلكتروني الخاص باللجان.

متابعة سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل

تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل يومي 4 و5 أغسطس الجاري، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية بانتظام.

وقد جرى تجهيز مقار اللجان بكافة الأدوات اللازمة مثل صناديق الاقتراع، بطاقات التصويت، وكشوف الناخبين، إلى جانب توفير لجان مهيأة لذوي الهمم وكبار السن لتيسير مشاركتهم.

تجهيزات لوجستية وأمنية شاملة

حرصت الهيئة على اتخاذ إجراءات لوجستية وأمنية متكاملة داخل مقار اللجان الانتخابية، بهدف ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية، بما يعكس التزام الدولة بإجراء انتخابات حرة وفق القوانين والمعايير الدولية.

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية؟

أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية تُمكّن الناخبين من معرفة مقار لجانهم الانتخابية بسهولة، سواء للمصريين داخل مصر أو المقيمين بالخارج.

وتتم عملية الاستعلام عبر:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات .

. أو استخدام التطبيق الإلكتروني للهيئة على الهواتف المحمولة.

بيانات الاستعلام تشمل:

عنوان مقر اللجنة الانتخابية.

رقم اللجنة الفرعية.

الرقم بالكشوف الانتخابية.

مدى أحقية الناخب في التصويت.

ويتم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة، لتظهر فورًا كافة البيانات المتعلقة بمشاركة الناخب.

حرص الهيئة على الشفافية وتسهيل التصويت

أشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات التصويت لجميع الناخبين، بما يضمن وصولهم إلى مقار لجانهم في الوقت المحدد دون عناء.

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