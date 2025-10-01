الاجتماع التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بحضور محافظي سوهاج وقنا ووفد الاتحاد الأوروبي

مشاركة المحافظين في الاجتماع التنسيقي..

شارك اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، في الاجتماع التنسيقي بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك بشأن مناقشة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخطط الاستدامة ومتطلبات المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ووفد الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسه كل من السيدة " أليس بيريت " والسيد " أورليان باستوريت "، ويستعرض الموجز التفاصيل

حضور القيادات التنفيذية

كما حضر الاجتماع اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير البرنامج، وعدد من مديري المكونات والمسئولين التنفيذيين، إلى جانب مسئولي وحدة التنفيذ المحلية، وعدد القيادات التنفيذية بالمحافظة .

كلمة محافظ سوهاج

وألقى محافظ سوهاج كلمة خلال الاجتماع رحب فيها بجميع الحضور على أرض سوهاج، موضحا أن البرنامج يعد من أفضل الممارسات في مجال التنمية في مصر لما يمثله من آلية واضحة ساعدت المحافظة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في عدة مجالات منها " استكمال البنية التحتية والتنمية العمرانية، والتكتلات الاقتصادية، وتحسين الخدمات الحكومية، وتنمية الموارد الذاتية، وإعداد الخطط عن طريق المشاركة الاجتماعية والمجتمع المدني "، مما جعله تجربة رائدة محققا الكثير من النجاحات وأهمها " تحقيق مؤشرات أداء تقييم البرنامج "، والتي أصبحت من أهم الممارسات التي تم تعميمها من الحكومة المصرية على باقي محافظات الجمهورية خاصة مع وجود تلاقي واضح بين رؤية البرنامج ورؤية الدولة المصرية .

استمرار دعم المؤسسات الدولية

كما أكد " سراج " حرص المحافظة على استمرار الاستفادة من دعم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء التكامل مع البرامج والمشروعات القومية الأخرى وأهمها برنامج تطوير الريف المصري " حياة كريمة " .

استكمال التنمية الحضرية

بالإضافة إلى استكمال جهود التنمية الحضرية وتطوير باقي المدن بالمحافظة وفقا لمخططات إستراتيجية تشاركية وبناء على منهجية علمية وبما يتكامل مع إستراتيجية زيادة الموارد المالية للمحافظة وحسن استفادتها من أصولها، وكذا تحسين ظروف البيئة المجتمعية لخلق مستوى معيشي أفضل للفئات الأكثر احتياجا في المناطق المحرومة من الخدمات والكتل السكانية المتنامية.

كلمة محافظ قنا

ومن جانبه، أعرب محافظ قنا عن شكره لمحافظ سوهاج على الدعوة الكريمة لحضور الاجتماع، وتقديره لجهود الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، والمكتب التنسيقي بالوزراة، مؤكدا أن هناك اتفاق عام بين الدوائر الحكومية وغير الحكومية وجهات التعاون الدولي على أهمية استثمار تطبيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لافتا إلى توجيهات القيادة السياسية بأهمية تعميم الممارسات الجيدة للبرنامج مع نهاية المرحلة الاولى منه، مما يتطلب مرحلة أخرى من البرنامج لتأصيل تلك الممارسات وما تم الوصول إليه من نتائج في المحافظتين " سوهاج وقنا "، والاتجاه إلى نقل هذه المعارف والمهارات إلى باقي محافظات الصعيد .

دعم التنافسية الاقتصادية

كما أشار " عبد الحليم " إلى الأهداف الرئيسية للبرنامج، والتي من أبرزها زيادة التنافسية بين المحافظات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتي أسهم فيها تدعيم البنية التحتية بالمناطق الصناعية في " سوهاج وقنا"، لافتا إلى أهمية الانتقال إلى مرحلة أخرى من رسم خريطة استثمارية واضحة ومدروسة جيدا ليس فقط للفرص الصناعية ولكن لكافة أنواع الاستثمار على أرض المحافظتين، وخلق أساس لربط التنمية العمرانية والحضارية، بالتنمية الاقتصادية وهو ما نحتاجه خلال المرحلة القادمة، وكيف يمكن استثمار مشروعات مثل تطوير كورنيش النيل بقنا وأخميم، وكيفية إدخال تلك المشروعات في الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار العقاري، وتحقيق نقلة نوعية للصعيد .

كلمة مساعد الوزير ومدير البرنامج

وأعرب الدكتور هشام الهلباوي عن شكره للسيد محافظ سوهاج على حفاوة الاستقبال، كما رحب بوفد الاتحاد الأوروبي، مستعرضا الوضع الحالي وما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة، والرؤية المستقبلية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية ما استهدفه البرنامج خلال المرحلة الأولى التي بدأت منذ 2013، وتحقيق نمو اقتصادي عادل يوزع على الجميع في سبيل تحقيق التنافسية بين المحافظات، وتحقيق بنية اساسية ذات جودة، وتطوير الإدارة المحلية، وإشراك المواطنين وإدماجهم في عملية اتخاذ القرار، ومراعاة الاعتبارات البيئية والاجتماعية، التي أصبحت فيما بعد جزءا من نظام عمل تطوير الإدارة المحلية، وحدوث تغيير حقيقي في إدارة التنمية المحلية .

آلية البرنامج وربط التمويل بالنتائج

وأوضح " الهلباوي " أن برنامج التنمية المحلية تم تصميمه لكي يضمن حدوث تغيير حقيقي في الحكومة المصرية، لاسيما إدارة التنمية، من خلال ربط صرف الاعتمادات المالية وفقا لمؤشرات النجاح في الوصول إلى المستهدفات، كي يضمن حدوث تغييرات مؤسسية حقيقة على أرض الواقع، فعندما نستعرض ما تم صرفه من الاعتمادات المالية مقابل تحقيق النتائج يوضح لنا حجم التغيير الذي حدث، لافتا إلى تقييم البنك الدولي لكل النتائج وعدم صرف أي مقابل مادي لها دون تحقيق ناتج حقيقي ملموس على أرض الواقع، مشيرا إلى حصولنا على 479 مليون دولار من إجمالي قرض البنك الدولي البالغ 489 مليون دولار، وتم التقييم خلال الأيام القليلة الماضية وجاري صرف الـ 10 مليون دولار المتبقية .

كلمة ممثلة الاتحاد الأوروبي

ومن جانبها، وجهت السيدة " اليس بيريت " ممثلة الاتحاد الأوروبي، الشكر للجميع، معربة عن سعادتها بتواجدها في محافظة سوهاج، وزيارة المشروعات والمناطق الصناعية، والاطلاع على نوعين من التكتلات الاقتصادية النسيج في أخميم، والتلي في جزيرة شندويل بمركز سوهاج، مؤكدة إيمانها بدمج مشروعات التنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية، وكيفية العمل على الممارسات التي تمت بالمناطق الصناعية.

مبادرات الاتحاد الأوروبي

كما أشارت " بيريت " إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بمصر خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، لافتة أن مبادرة الاتحاد الأوروبي تأتي بإجمالي 5 مليار يورو، تم صرف جزء منها العام الماضي، وهي تركز أولا على مناخ الاستثمار كدعم أساسي من الاتحاد الأوروبي، والمكون الثاني هو تسهيل وترويج للاستثمار حيث تم في يونيو الماضي العمل على هذا المكون، لافتة إلى أن هناك اجتماع خلال الشهر القادم بين رئيس الاتحاد الأوروبي وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص الترويج للاستثمار، وبحث أوجه التعاون مع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتنمية التكتلات في 3 محافظات، لافتة أيضا إلى أن هناك اجتماع مع مجموعة البنك الدولي سيتم لبحث أوجه التعاون خلال المرحلة القادمة .

اقرأ أيضًا:

حوار خاص|رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني: من قلب الصعيد نصنع قادة الغد وما تحقق مجرد بداية



تعليم سوهاج يعقد ندوة تثقيفية للتوعية بالنظام التعليمي الجديد "البكالوريا المصرية" بالإدارة التعليمية

