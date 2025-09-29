طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يفتتحون العام الدراسي باحتفالية مهيبة

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج احتفالية كبرى ومتميزة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، في بادرة تعكس الروح الإيجابية والانتماء للجامعة والوطن، حيث قدمت الأسرة تهنئة خاصة لقيادات الجامعة، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور محمود خليل، المستشار الإعلامي والاتصال السياسي للجامعة ونائب رئيس الأسرة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

كلمة رئيس جامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن "بداية هذا العام الدراسي، التي نحتفل بها معًا بروح الأسرة الواحدة، هي دليل على أن جامعة سوهاج تسير في مسارها الصحيح نحو التميز الأكاديمي والاجتماعي".

وأضاف: "إنني أثمن عاليًا الجهد المبذول من أسرة 'طلاب من أجل مصر' في إطلاق هذه الروح الإيجابية، وأدعو جميع أبنائي وبناتي الطلاب إلى استغلال كل الفرص المتاحة لتطوير مهاراتهم، فأنتم وقود التنمية وقادة المستقبل لهذا الوطن."

تصريحات نائب رئيس الجامعة ورئيس الأسرة

صرح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس أسرة طلاب من أجل مصر، بأن "تولي رئاسة هذه الأسرة الوطنية شرف ومسؤولية كبيرة. 'طلاب من أجل مصر' ليست مجرد أنشطة، بل هي مدرسة للانتماء والقيادة، نعد ببذل أقصى جهد لجعل هذا العام عامًا استثنائيًا على صعيد الخدمة المجتمعية وتعميق الوعي الوطني لدى شبابنا، ليكونوا دائمًا في الصف الأول لخدمة مصر وجامعتنا."

دور الإعلام والاتصال السياسي

أشار الدكتور محمود خليل، المستشار الإعلامي والاتصال السياسي للجامعة ونائب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، إلى أن "هذه الاحتفالية هي رسالة واضحة بأن التواصل الإيجابي والشراكة الفعالة بين الإدارة والطلاب هما أساس نجاح العملية التعليمية. دورنا يكمن في إبراز الصورة الحقيقية لجامعتنا، كصرح علمي يجمع بين الجودة التعليمية والرعاية المتكاملة للطلاب. نؤكد على أننا سنعمل على أن تكون الجامعة منارة إعلامية وثقافية تعكس رؤية مصر 2030."

ختام الاحتفالية

اختُتمت الاحتفالية التي شهدت حماسًا طلابيًا كبيرًا، بتأكيد القيادات على توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للابتكار والإبداع، متمنين لجميع منتسبي الجامعة عامًا دراسيًا موفقًا ومليئًا بالإنجازات.

