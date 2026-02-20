موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سموحة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري، ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني مؤقتا بجدول ترتيب البطولة للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 33 نقطة بانتظار نتائج مباريات الزمالك وبيراميدزاليوم.

يسعي فريق الأهلي لمواصلة انتصاراته أمام نظيره فريق سموحة في إطارالمنافسة الشرسة علي لقب الدوري مع بيراميدز وسيراميكا والزمالك، وكان الفريق قد حقق الفوزأمام الجونة بهدف نظيف في الجولة السابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق سموحة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل الموافق 23 فبرايرالجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحة

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل الموافق 23 فبرايرالجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد سموحة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره سموحة والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد علي بن رمضان - أشرف بن شرقي- كامويش.

غيابات الأهلي ضد سموحة

يعاني فريق الأهلي من غياب عدد من نجوم الفريق خلال مواجهة سموحة حيث يستمرغياب زيزو وتريزيجيه عن الفريق بسبب الإصابة بينما يعود لقائمة الفريق طاهر محمد طاهر ومحمد شكري بعد انتهاء الإيقاف.

ومن المنتظر أن تضم قائمة الفريق لمواجهة سموحة كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، أحمد عيد، هادي رياض، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، محمد شكري.

الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر .

الهجوم: كامويش، مروان عثمان ، محمد شريف.

