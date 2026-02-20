سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. قفزة ببداية التعاملات

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن

ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.

ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026 وهي كالتالي:

فى السطور التالية، نرصد سعر الذهب اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 فى مصر، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذى سجله المعدن الأصفر، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالى:

سعر الذهب عيار 24 الآن

سجل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة ارتفاعا بقيمة 40 جنيها للجرام ليسجل 7663 جنيها للجرام للشراء بدون إضافة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كشفت الشعبة العامة للذهب عن ارتفاع أسعار جميع أعيرة الذهب خلال تعاملات اليوم؛ إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 زيادة بنحو 35 جنيهاً ليصبح السعر 6705 جنيهات، مقابل 6670 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وارتفع عيار 18 بقيمة 30 جنيها للجرام الواحد، ليسجل الآن 5747 جنيها في حالة الشراء مقابل 5701

جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 53 ألفا و640 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

وكانت ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنحو 42 دولار خلال التعاملات الحالية،

إقرأ أيضًا:

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم بمصر.. عيار 21 يسجل 7025 جنيهًا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 في مصر يصل لأرقام قياسية