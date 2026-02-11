سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء.. عيار 21 يسجل 6725 جنيهًا

شهد سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11 فبراير 2026 حالة من الاستقرار النسبي خلال بداية التعاملات الصباحية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر محليًا وعالميًا. ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الأوقية عالميًا وتحركات محدودة في سوق الصرف، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويتصدر سعر الذهب عيار 21 اليوم مؤشرات البحث، باعتباره الأكثر تداولًا في السوق المصرية، خاصة في محافظات الوجهين البحري والقبلي، سواء في المشغولات الذهبية أو الادخار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-2-2026

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية دون احتساب المصنعية أو الضريبة، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو:

7686 جنيهًا للشراء

7640 جنيهًا للبيع

ويُعد عيار 24 الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ويُستخدم بشكل أكبر في السبائك والاستثمار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22:

7045 جنيهًا للشراء

7002 جنيهًا للبيع

ويُستخدم هذا العيار في بعض المشغولات، خاصة في الأسواق الخليجية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر:

6725 جنيهًا للشراء

6685 جنيهًا للبيع

ويحظى عيار 21 بإقبال واسع في محلات الصاغة، نظرًا لتوازنه بين السعر والجودة، كما يُعد الخيار الأول في الشبكة والهدايا الذهبية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل جرام الذهب عيار 18 إلى:

5764 جنيهًا للشراء

5728 جنيهًا للبيع

ويُفضل هذا العيار في المشغولات العصرية، خاصة بين الشباب.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 14:

4483 جنيهًا للشراء

4453 جنيهًا للبيع

ويُستخدم غالبًا في القطع خفيفة الوزن ذات الأسعار الاقتصادية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم:

53,800 جنيه للشراء

53,480 جنيه للبيع

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أبرز وسائل الادخار والاستثمار في السوق المحلية، خاصة مع تقلبات الأسعار.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب:

5041 دولارًا للشراء

5040.5 دولار للبيع

وتؤثر تحركات السعر العالمي بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر، إلى جانب سعر صرف الدولار.

سعر الدولار اليوم وتأثيره على الذهب

سجل سعر الدولار في البنوك:

46.93 جنيه للشراء

46.83 جنيه للبيع

ويُعد سعر صرف الدولار أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تحديد أسعار الذهب اليوم في مصر، نظرًا لاعتماد السوق المحلية على التسعير العالمي للأوقية بالدولار.

توقعات سعر الذهب في الفترة المقبلة

يرى متابعون لسوق الذهب أن الأسعار قد تشهد تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية عالمية مؤثرة على أسعار الفائدة والتضخم، والتي تنعكس بدورها على سعر الأوقية عالميًا.

ويُنصح الراغبون في الشراء بمتابعة تحديثات الأسعار بشكل يومي، خاصة أن السوق يشهد تغيرات سريعة خلال جلسات التداول.

بهذا، يظل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 11-2-2026 عند مستوى 6725 جنيهًا للشراء، في ظل استقرار نسبي بأسواق الصاغة، مع استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة حركة المعدن الأصفر لحظة بلحظة.