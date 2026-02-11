فوز حامد الخولي بعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية

فوز مستحق بفارق 100 صوت

فاز الأستاذ حامد الخولي، مدير عام المدن الجامعية بجامعة سوهاج، بعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، بعد حصوله على ثقة الناخبين بفارق 100 صوت، في نتيجة تعكس دعماً واسعاً وتقديراً لمسيرته الإدارية.

إشادة بالثقة والدعم

ويُعد هذا الفوز تتويجاً لجهود الأستاذ حامد الخولي داخل جامعة سوهاج، وما يتمتع به من خبرة إدارية وعلاقات مهنية أسهمت في كسب ثقة العاملين، الذين منحوه أصواتهم عن قناعة بقدرته على تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم.

دور مرتقب داخل مجلس الإدارة

ومن المنتظر أن يسهم الأستاذ حامد الخولي من خلال موقعه الجديد في تعزيز جهود تحسين أوضاع العاملين بالجامعات المصرية، ودعم السياسات التي تستهدف تطوير بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

تهنئة وتمنيات بالتوفيق

وتتقدم الأوساط الجامعية والعاملون بجامعة سوهاج بخالص التهنئة للأستاذ حامد الخولي، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، واستكمال مسيرته المهنية الحافلة بالعطاء.