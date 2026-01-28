قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم بمصر.. عيار 21 يسجل 7025 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 28 يناير 2026، ارتفاعًا قويًا ومفاجئًا داخل سوق الصاغة، لتسجل جميع الأعيرة قفزات جديدة، بالتزامن مع الصعود العالمي للمعدن الأصفر وزيادة الإقبال عليه كملاذ آمن، ما أثار حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة، ما دفع الذهب لتسجيل مستويات تاريخية جديدة داخل السوق المحلية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-01-2026

وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة، جاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي (دون مصنعية):

جرام عيار 24:

شراء 7983 جنيهًا – بيع 8029 جنيهًا

جرام عيار 22:

شراء 7317 جنيهًا – بيع 7360 جنيهًا

جرام عيار 21:

شراء 6985 جنيهًا – بيع 7025 جنيهًا

جرام عيار 18:

شراء 5985 جنيهًا – بيع 6021 جنيهًا

جرام عيار 14:

شراء 4653 جنيهًا – بيع 4683 جنيهًا

الجنيه الذهب:

شراء 55880 جنيهًا – بيع 56200 جنيه

ملحوظة: الأسعار غير شاملة المصنعية، والتي تختلف من محل لآخر ومن محافظة لأخرى.

عيار 24 يتجاوز 8000 جنيه لأول مرة

سجل عيار 24 مستوى تاريخيًا جديدًا بتجاوزه حاجز 8000 جنيه للبيع، في سابقة هي الأولى داخل سوق الصاغة المصرية، ما يعكس قوة موجة الصعود الحالية واستمرار الطلب المرتفع على الذهب.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم

يرجع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب اليوم بمصر إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

صعود سعر الذهب عالميًا وزيادة الطلب عليه من المستثمرين.

تراجع الثقة في بعض الأدوات الاستثمارية التقليدية.

تحركات سعر الدولار عالميًا وتأثيره المباشر على أسعار الذهب.

زيادة الإقبال المحلي على شراء الذهب بغرض الادخار والاستثمار.

هل يستمر ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

يتوقع خبراء أسواق المال استمرار تذبذب أسعار الذهب مع ميل واضح للصعود، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية وعدم وضوح السياسات النقدية، مؤكدين أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأول خلال المرحلة الحالية.

كما أشار تجار الذهب إلى أن أي ارتفاع جديد في السعر العالمي للأونصة قد يدفع الأسعار المحلية لتسجيل مستويات أعلى خلال الأيام المقبلة.

نصيحة مهمة قبل شراء أو بيع الذهب

ينصح خبراء الذهب المواطنين بضرورة متابعة أسعار الذهب اليوم بشكل لحظي قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع التقلبات السريعة في السوق.