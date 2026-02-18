موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري، ويحتل فريق الأهلي المركز الرابع فى جدول ترتيب البطولة للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 30 نقطة.

لا بديل أمام فريق الأهلي سوي تحقيق الفوز ضد نظيره فريق الجونة للحفاظ علي فرصة في المنافسة علي لقب الدوري في ظل الصراع الشرس علي صدارة البطولة مع بيراميدز وسيراميكا والزمالك، وكان الفريق قد حقق الفوز أمام الإسماعيلي في الجولة السابقة.

موعد قمة الأهلي ضد الجونة

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الجونة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في التاسعة والنصف مساء غد الخميس الموافق 19 فبرايرالجاري.

مشاهدة قمة الأهلي ضد الجونة

يتم نقل أحداث مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في التاسعة والنصف مساء غد الخميس الموافق 19 فبرايرالجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد الجونة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره الجونة والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- أشرف بن شرقي- كامويش.

قائمة الأهلي ضد الجونة

يعلن يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي اليوم الأربعاء قائمة الفريق لمواجهة الجونة والتي من المنتظر أن تضم كل من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، والجزاروكامويش ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وإمام عاشوروأحمد عيد، ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا ويوسف بلعمري.

