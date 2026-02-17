الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري، ويشهد جدول ترتيب الدوري لموسم 2025-2026 تراجع فريق الأهلي إلي المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

يسعي فريق الأهلي إلي تحقيق الفوز أمام نظيره فريق الجونة لمواصلة انتصاراته بعد فوزه ضد الإسماعيلي في الجولة السابقة، وذلك للحفاظ علي فرصة في المنافسة علي لقب الدوري في ظل الصراع الشرس علي صدارة البطولة مع بيراميدز وسيراميكا والزمالك.

غيابات الأهلي ضد الجونة

تشهد قائمة الأهلي خلال مواجهة الجونة غياب عدد من نجوم الفريق لأسباب مختلفة حيث يستمر غياب تريزيجيه وزيزو بسبب الإصابة كما يغيب طاهر محمد طاهر ومحمد شكري بسبب الإيقاف ومن المنتظر أن تضم قائمة الأهلي لمواجهة الجونة كل من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، والجزاروكامويش ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وإمام عاشوروأحمد عيد، ومروان عثمان ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا ويوسف بلعمري.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الجونة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل الموافق 19 فبرايرالجاري.

الأهلي ضد الجونة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل الموافق 19 فبرايرالجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره الجونة والذي من المنتظرأن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- أشرف بن شرقي- كامويش.

