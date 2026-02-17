استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه في مصر اليوم

شهدت الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، إلى جانب الخضروات والفواكه، في ظل وفرة المعروض بمختلف المنافذ الحكومية والأسواق الحرة.



ويعكس هذا الاستقرار انتظام عمليات التوريد وتوافر المنتجات بكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين، مع فروق سعرية طفيفة بين منطقة وأخرى نتيجة اختلاف تكاليف النقل ومستويات الطلب.



أسعار اللحوم الحمراء اليوم



تراوح سعر اللحوم البلدية الطازجة بين 350 و420 جنيهاً للكيلو حسب النوع والمنطقة.

عِرق الفلتو البلدي: 430 جنيهاً/كجم

اللحم الضأن البلدي: 350 – 400 جنيهاً/كجم

اللحم الجملي: 300 – 350 جنيهاً/كجم

الكبدة البلدي: 350 – 400 جنيهاً/كجم

كبدة الضأن: 320 جنيهاً/كجم



أسعار الدواجن اليوم



الدواجن البيضاء:

داخل المزارع: 91 جنيهاً/كجم

للمستهلك: 100 – 102 جنيهاً/كجم

الدواجن الساسو:

في المزارع والبورصة: 99 جنيهاً/كجم

للمستهلك: حوالي 109 جنيهاً/كجم



دواجن الأمهات



في المزارع: 80 جنيهاً/كجم

للمستهلك: 85 جنيهاً/كجم

أسعار أجزاء الدواجن:

الكبدة والقوانص: 90 جنيهاً/كجم

الكبدة الصافي: 110 جنيهاً/كجم

القوانص الصافي: 85 جنيهاً/كجم

الوراك: 80 جنيهاً/كجم

البانيه: 200 جنيهاً/كجم

الأجنحة: 70 جنيهاً/كجم

الشيش: 180 جنيهاً/كجم

الاستربس: 160 جنيهاً/كجم

الصدور بالعظم: 90 جنيهاً/كجم



أسعار البيض



كرتونة البيض الأحمر: جملة 115 جنيهًا – للمستهلك 125 جنيهًا

كرتونة البيض الأبيض: جملة 114 جنيهًا – للمستهلك 124 جنيهًا



أسعار الأسماك والجمبري

الأسماك



البلطي مقاس 1: 64 – 68 جنيهاً/كجم

البلطي مقاس 2: 58 – 62 جنيهاً/كجم

البلطي الأسواني: 30 – 80 جنيهاً/كجم

البلطي فيليه: 75 – 275 جنيهاً/كجم

قشر البياض: 190 – 290 جنيهاً/كجم

البوري مقاس 1: 180 – 240 جنيهاً/كجم

البوري العادي: 100 – 160 جنيهاً/كجم

الجمبري:

الجمبري الجامبو: 975 – 1175 جنيهاً/كجم

الجمبري مقاس 1: 850 – 950 جنيهاً/كجم

الجمبري مقاس 2: 725 – 825 جنيهاً/كجم

الجمبري مقاس 3: 200 – 400 جنيهاً/كجم

أسعار أخرى:

السبيط: 250 – 400 جنيهاً/كجم

سمك القرش: 100 – 150 جنيهاً/كجم

السمك الحدادي: 30 – 60 جنيهاً/كجم

المرجان المجمد: 30 – 60 جنيهاً/كجم



أسعار الخضروات اليوم



البطاطس: 10 – 12 جنيهاً/كجم

الطماطم: 15 – 20 جنيهاً/كجم

البصل الأبيض: 4 – 11 جنيهاً/كجم

الكوسة: 13 – 17 جنيهاً/كجم

الجزر بدون عروش: 6 – 8 جنيهاً/كجم

الفاصوليا: 25 – 45 جنيهاً/كجم

الباذنجان البلدي: 12 – 15 جنيهاً/كجم

الباذنجان الرومي: 8 – 12 جنيهاً/كجم

الباذنجان الأبيض: 8 – 18 جنيهاً/كجم

الفلفل الرومي: 14 – 18 جنيهاً/كجم

الفلفل الحامي: 13 – 17 جنيهاً/كجم

الفلفل الألوان: 30 – 45 جنيهاً/كجم

الملوخية: 21 – 25 جنيهاً/كجم

الخيار الصوب: 14 – 17 جنيهاً/كجم

الخيار البلدي: 10 – 16 جنيهاً/كجم

القلقاس: 8 – 12 جنيهاً/كجم

الثوم: 20 – 40 جنيهاً/كجم



أسعار الفاكهة اليوم



البرتقال البلدي والسكري: 8 – 12 جنيهاً/كجم

البرتقال أبو سرة: 10 – 16 جنيهاً/كجم

الجريب فروت: 7 – 10 جنيهاً/كجم

التفاح الأمريكي: 50 – 100 جنيهاً/كجم

النكتارين المستورد: نحو 60 جنيهاً/كجم

البرقوق المستورد: 50 – 80 جنيهاً/كجم

الخوخ المستورد: نحو 60 جنيهاً/كجم

الليمون البلدي: 14 – 24 جنيهاً/كجم

ملاحظة: هذه الأسعار تمثل حركة الأسواق المحلية اليوم، مع فروق طفيفة بين المحافظات تبعًا لمستويات العرض والطلب وتكاليف التداول.

