هدوء نسبي بأسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات اليوم الإثنين 26 يناير 2026
شهدت أسواق المواد الغذائية، اليوم الإثنين 26 يناير 2026، استقرارًا ملحوظًا في أسعار عدد كبير من السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات، وسط توازن واضح بين حجم المعروض واحتياجات المستهلكين.
وأرجع تجار ومتابعون هذا الاستقرار إلى زيادة المعروض عبر المنافذ الرسمية والأسواق الحرة، ما ساهم في الحفاظ على الأسعار عند مستوياتها الحالية، مع اختلافات محدودة من منطقة لأخرى وفقًا لعوامل العرض والطلب وتكاليف النقل، في ظل متابعة مستمرة لحركة الأسواق.
أولًا: أسعار اللحوم الحمراء اليوم (جنيها/كجم)
واصلت أسعار اللحوم الحمراء استقرارها الملحوظ، وجاءت على النحو التالي:
اللحم الكندوز البلدي: من 300 إلى 400 جنيها/كجم
عرق الفلتو: نحو 410 جنيهات/كجم
اللحم الضأن: من 300 إلى 350 جنيها/كجم
اللحم الجملي: من 300 إلى 350 جنيها/كجم
الكبدة البلدي: من 300 إلى 350 جنيها/كجم
ثانيًا: أسعار الدواجن اليوم
الفراخ البيضاء
سعر المزرعة: من 65 إلى 66 جنيها/كجم
سعر المستهلك: من 69 إلى 79 جنيها/كجم
الفراخ الساسو
سعر المزرعة: من 90 إلى 91 جنيها/كجم
سعر المستهلك: من 94 إلى 104 جنيهات/كجم
الفراخ البلدي
للمستهلك: من 100 إلى 120 جنيها/كجم
سعر البانيه
في المحلات: من 155 إلى 180 جنيها/كجم
ثالثًا: أسعار أجزاء الدواجن (جنيها/كجم)
البانيه: من 180 إلى 200
صدور الفراخ: 170
أوراك الفراخ: 80
الدبوس الطازج: نحو 140
رابعًا: أسعار الكتاكيت اليوم
الكتكوت الأبيض: من 15 إلى 27 جنيها للكتكوت
الكتكوت الساسو: من 8 إلى 9 جنيهات
خامسًا: أسعار البيض اليوم
كرتونة البيض الأحمر:
جملة: 110 جنيهات
للمستهلك: نحو 135 جنيها
كرتونة البيض الأبيض:
جملة: 110 جنيهات
للمستهلك: نحو 130 جنيها
كرتونة البيض البلدي:
جملة: 135 جنيها
للمستهلك: نحو 150 جنيها
سادسًا: أسعار الأسماك والمأكولات
البحرية اليوم (جنيها/كجم)
بلطي ممتاز: 50 – 56
بلطي متوسط: 43 – 49
بلطي أسواني: 30 – 80
بلطي أبيض: 45 – 55
بوري كبير: 180 – 240
بوري وسط: 100 – 160
بوري صغير: 80 – 120
بوري مجمد: 70 – 110
قشر بياض: 190 – 310
قشر بياض بلدي: 180 – 290
موسى: 250 – 400
دنيس: 250 – 350
قاروص: 180 – 250
كابوريا: 50 – 160
سبيط: 250 – 400
جمبري جامبو: 950 – 1200
جمبري مقاس 1: 825 – 925
جمبري مقاس 2: 720 – 800
جمبري مقاس 3: 200 – 400
جمبري متوسط: 300 – 350
كركند: 500 – 800
أخطبوط: 200 – 350
سابعًا: أسعار الخضروات اليوم (جنيها/كجم)
البطاطس: 12 – 15
الطماطم: 10– 12
البصل الأبيض: 8 – 12
الكوسة: 18 – 20
الجزر بدون عروش: 8 – 10
الفاصوليا: 12 – 20
الباذنجان البلدي: 10 – 13
الباذنجان الرومي: 6 – 12
الفلفل الألوان: 30 – 40
الملوخية: 18 – 22
الخيار: 12 – 18
الثوم: 25 – 55
ثامنًا: أسعار الفاكهة اليوم (جنيها/كجم)
البرتقال البلدي: 8 – 12
البرتقال السكري: 8 – 12
البرتقال أبو سرة: 10 – 14
الجريب فروت: 7 – 10
الجوافة: 16 – 26
التفاح الأمريكي: 50 – 100
النكتارين المستورد: 60
البرقوق المستورد: 50 – 80
الخوخ المستورد: 60
الليمون البلدي: 20 – 26
قراءة في السوق
يعكس هذا الاستقرار السعري حالة من التوازن بين العرض والطلب، ما يمنح المستهلكين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم اليومية، سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري، مع ترقب تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة وفقًا لعوامل الموسم وتكلفة الإنتاج والنقل.
