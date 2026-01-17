بكام النهاردة؟ | نشرة بأسعار اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات الفواكه اليوم السبت

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية اليوم السبت 17 يناير 2026 ، استقرارًا ملحوظًا بفضل جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تطبيق آليات رقابية صارمة وإجراءات فعالة.

يقدم موقع «الموجز» نشرة شاملة لأحدث أسعار اللحوم، الأسماك، الدواجن، والخضروات، مع مراعاة احتمال وجود تفاوت بسيط في الأسعار حسب المناطق.

أسعار اللحوم الحمراء





استقرت أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، مع توافر كميات مناسبة عبر المنافذ الحكومية والخاصة، وجاءت الأسعار كالتالي:

اللحم الكندوز البلدي: من 300 إلى 400 جنيهًا/كجم حسب المنطقة

عِرق الفلتو: نحو 410 جنيهات/كجم

اللحم الضأن والجملي: من 300 إلى 350 جنيهًا/كجم

الكبدة البلدي: من 300 إلى 350 جنيهًا/كجم



أسعار الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع ما بين 70 إلى 71 جنيهًا/كجم، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 75 إلى 85 جنيهًا/كجم، وفقًا لاختلاف مناطق البيع وتكاليف النقل.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

واصلت الفراخ الساسو تراجعها، حيث بلغ سعر الكيلو في المزارع من 87 إلى 88 جنيهًا/كجم، بانخفاض يقترب من 3 جنيهات، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 90 إلى 105 جنيهًا/كجم.

أسعار الفراخ البلدي

حافظت الفراخ البلدي على استقرارها النسبي، مسجلة أسعارًا تتراوح بين 100 إلى 120 جنيهًا/كجم داخل الأسواق، بحسب جودة المعروض وحجم الطلب.

سعر الديك الرومي

سجل سعر كيلو الديك الرومي نحو 190 جنيهًا/كجم، ويتراوح وزن الديك بين 7 و12 كجم، ليصل سعر الديك وزن 7 كجم إلى نحو 1330 جنيهًا، ووزن 10 كجم إلى قرابة 1900 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الرومي الخالي من العظم حوالي 400 جنيهًا/كجم.

سعر البانيه

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم بين 200 إلى 210 جنيهات/كجم، باختلاف المناطق ونوعية المعروض داخل المحال.

أسعار الكتكوت الأبيض

سجل سعر الكتكوت الأبيض في الشركات نحو 25 جنيهًا للكتكوت، وفق أحدث البيانات المعلنة.

أسعار البيض في المزرعة

كرتونة البيض الأبيض: حوالي 117 جنيهًا

كرتونة البيض الأحمر: نحو 127 جنيهًا

كرتونة البيض البلدي: قرابة 135 جنيهًا

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

جمبري جامبو: 549 جنيهًا/كجم

السبيط: 405 جنيهًا/كجم

الكابوريا: 151 جنيهًا/كجم

الماكريل المجمد: 138 جنيهًا/كجم

مكرونة سويسي: 121 جنيهًا/كجم

السردين المجمد: 116 جنيهًا/كجم

المرجان وسط: 137 جنيهًا/كجم

الشعور: 221 جنيهًا/كجم

الحدادي: 88 جنيهًا/كجم

أسعار السمك البلطي

البلطي الصغير: 66 جنيهًا/كجم

البلطي الأسواني: 96 جنيهًا/كجم

البلطي الممتاز: 96 جنيهًا/كجم

فيليه بلطي: 191 جنيهًا/كجم

أسعار الخضراوات اليوم (جنيهاً/كجم)

البطاطس: من 6 إلى 11 جنيهًا.

الطماطم: من 5 إلى 10 جنيهًا.

البصل الأبيض: من 4 إلى 10 جنيهًا.

الكوسة: من 12 إلى 20 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4 إلى 7 جنيهًا.

الفاصوليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي: من 10 إلى 15 جنيهًا.

الباذنجان الرومي: من 6 إلى 12 جنيهًا.

الباذنجان الأبيض: من 7 إلى 17 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي: من 12 إلى 15 جنيهًا.

الفلفل الرومي الصوب: من 12 إلى 15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي: من 11 إلى 14 جنيهًا.

الفلفل الألوان (أصفر – أحمر – برتقالي): من 25 إلى 40 جنيهًا.

الملوخية: من 18 إلى 20 جنيهًا.

الخيار الصوب: من 12 إلى 18 جنيهًا.

الخيار البلدي: من 12 إلى 18 جنيهًا.

القلقاس: من 7 إلى 11 جنيهًا.

خس كابوتشي: من 5 إلى 8 جنيهًا.

الثوم: من 20 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم (جنيهاً/كجم)

البرتقال البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا.

البرتقال السكري: من 8 إلى 12 جنيهًا.

البرتقال أبو سُرة: من 10 إلى 14 جنيهًا.

الجريب فروت: من 7 إلى 10 جنيهًا.

الجوافة: من 16 إلى 24 جنيهًا.

التفاح الأمريكي: من 50 إلى 100 جنيهًا.

النكتارين المستورد: 60 جنيهًا.

البرقوق المستورد: من 50 إلى 80 جنيهًا.

الخوخ المستورد: 60 جنيهًا.

الليمون البلدي: من 20 إلى 26 جنيهًا.

هذا التفاوت في الأسعار يمنح المستهلكين فرصة اختيار الأنواع والأحجام المناسبة للاستخدام المنزلي أو التجاري، مع مراعاة الموسم والعرض والطلب في الأسواق.

