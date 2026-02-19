موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري اليوم والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الجونة التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري، ويحتل فريق الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 30 نقطة.

فريق الأهلي يبحث عن فوز أمام نظيره فريق الجونة للحفاظ علي حظوظه في المنافسة علي لقب الدوري في ظل الصراع الشرس علي صدارة البطولة مع بيراميدز وسيراميكا والزمالك، وكان الفريق قد حقق الفوزأمام الإسماعيلي في الجولة السابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الجونة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس الموافق 19 فبرايرالجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس الموافق 19 فبرايرالجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد الجونة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره الجونة والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد علي بن رمضان - أشرف بن شرقي- كامويش.

قائمة الأهلي ضد الجونة

أعلن يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي قائمة الفريق لمواجهة نظيره فريق الجونة والتي ضمت كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، أحمد عيد، هادي رياض، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج .

الهجوم: كامويش، مروان عثمان ، محمد شريف.

