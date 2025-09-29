استعدادًا لفصل الشتاء.. محافظ سوهاج يتفقد مخرات السيول بحي الكوثر وأخميم وساقلتة

محافظ سوهاج يشدد على جاهزية مخرات السيول وإزالة أية عوائق أو تعديات والصيانة اللازمة للسدود

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها مخرات السيول بحي الكوثر ومركزي أخميم وساقلتة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة استعدادا لاستفبال فصل الشتاء، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد طايع وكيل وزارة الري، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وشربات الصوينع رئيس حي الكوثر، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفقد مخر سيل السلاموني بالكوثر وأخميم

واستهل محافظ سوهاج الجولة بتفقد "مخر سيل السلاموني" بالكوثر وقرية السلاموني بأخميم بطول 5.2 كيلو متر، حيث يصب في ترعة نجع حمادي الشرقية "بر أيمن"، مشددا على رفع أية تراكمات للقمامة أو عوائق بالمخر، والصيانة اللازمة للسدود، والمرور الدوري للتأكد من جاهزية المخر لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئة ضد من يلقي بالمخلفات أو القمامة بالمخرات.

تفقد مخر سيل القرنة بساقلتة

كما تفقد المحافظ "مخر سيل القرنة" بمركز ساقلتة، ويضم بحيرة تخزين صناعية، واطمأن على جاهزية المخر لاستقبال أية أمطار، أو سيول حال حدوثها ومواجهة أية طوارئ، مؤكدا على ضرورة متابعة أعمال الصيانة والتشغيل الدوري لسيارات ومعدات الوحدات المحلية المختلفة، وكذا الأجهزة المعنية والتأكد من جاهزية المعدات في حالة الطوارئ، واستعداد العنصر البشرى للتحرك السريع حال حدوث أي أزمات.

توجيهات المحافظ بشأن الاستعدادات لفصل الشتاء

وأكد "سراج" خلال الجولة على ضرورة الجاهزية التامة لاستقبال موسم الشتاء، موجها بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية التي تضم كافة الجهات المعنية، ومتابعة تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار، لافتا إلى ضرورة التنسيق الدائم بين الوحدات المحلية ومديرية الري للمرور على جميع "مخرات السيول، والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، والبحيرات"، الموجودة بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 12 مخر سيل، و22 سد إعاقة، و5 بحيرات صناعية، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق أو تعديات بها، والتأكد باستمرار من جاهزيتها.

