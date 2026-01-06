الرئيس السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: وحدة المصريين خط أحمر وأوعوا تقلقوا

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه رسائل طمأنة ووصايا للمصريين خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن وحدة الشعب صمام الأمان ولن يُسمح بالمساس بها.

تهنئة رئاسية بعيد الميلاد المجيد

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري، وللإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، خلال مشاركته في احتفالات القداس بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا حرصه الدائم على مشاركة المصريين أفراحهم الوطنية والدينية، ويرصد الموجز التفاصيل.

إشادة خاصة بالبابا تواضروس

أكد الرئيس السيسي أن لقداسة البابا تواضروس الثاني مكانة خاصة في قلبه، معبرًا عن تقديره واحترامه لشخصه ودوره الوطني، ومشددًا على عمق العلاقة التي تجمع أبناء الوطن الواحد دون تفرقة.

رسائل طمأنة للشعب المصري

قال الرئيس السيسي إن مصر ستظل بخير وسلام، مؤكدًا أن أي مشكلة يمكن حلها بفضل الله، داعيًا المصريين إلى عدم القلق، طالما ظلوا متماسكين ومتوحدين في مواجهة التحديات.

«لن نسمح بالمساس بوحدتنا»

شدد الرئيس على أن وحدة المصريين، مسلمين ومسيحيين، تمثل رصيدًا وطنيًا لا يمكن التفريط فيه، مؤكدًا رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى الإضرار بالعلاقة بين أبناء الشعب الواحد أو بث الفتنة بينهم.

وصية السيسي للمصريين

وجّه الرئيس وصية واضحة للمصريين، دعاهم فيها إلى التمسك ببعضهم البعض، وعدم السماح لأي طرف بإحداث خلاف أو انقسام، مؤكدًا أن التماسك هو الضمان الحقيقي لاستقرار الوطن.

قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية ميلاد المسيح، بحضور رسمي وشعبي واسع، في إطار احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

برقية تهنئة رئاسية تؤكد التلاحم الوطني

بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى البابا تواضروس، أشاد فيها بتماسك النسيج الوطني، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية تمثل الدعامة الأساسية للتنمية والاستقرار، وأنها ستظل الحصن المنيع لمصر في مواجهة التحديات.