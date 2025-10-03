محافظ سوهاج عن فيضان النيل: غرفة العمليات لم ترصد أي خطر حتى الآن

محافظ سوهاج يوجه بالمتابعة المستمرة لتداعيات فيضان النيل وتحذير المواطنين رغم عدم رصد أي أخطار.

توجيهات المحافظ لمتابعة الموقف

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الري وإدارة حماية النيل، بمتابعة الموقف أولاً بأول فيما يخص تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ عدة أيام، ويرصد الموجز التفاصيل.

تحذير المواطنين والمزارعين

أكد المحافظ على ضرورة إخطار المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، للحيلولة دون وقوع أية أضرار للأرواح أو الممتلكات، مع سرعة إخلاء المناطق التي يثبت تعرضها للخطر وفق تقارير الجهات المختصة.

تنسيق مع العمد والأجهزة المعنية

شدد المحافظ على التنسيق الكامل مع العمد والمشايخ والأجهزة الأمنية والإدارات الزراعية والري وحماية النيل، مع مراجعة موقف الجزر النيلية والتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة من خلال مجموعة عمل تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية.

تصريحات وكيل وزارة الري بسوهاج

من جانبه، ناشد المهندس محمد طايع، وكيل وزارة الري بسوهاج، المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر داخل القطاع المائي، بسرعة إزالة التعديات على جانبي مجرى النهر لتفادي ارتفاع مناسيب المياه.

إجراءات الوزارة لمواجهة التعديات

أكد وكيل الوزارة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة من خلال أعمال الموازنات المائية، موضحاً أنه تم تكليف الإدارة العامة لحماية النيل بمخاطبة الجهات المختصة لإنذار واضعي اليد بسرعة الإخلاء، سواء كانت مبانٍ أو زراعات، لتفادي المخاطر المحتملة.

موقف غرفة العمليات

وأشار طايع إلى أن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة الموقف لم ترصد حتى الآن أية خسائر أو أضرار.

