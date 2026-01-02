“احسب تكلفتك الآن”.. ننشر أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 2 يناير 2026
تواصل أسعار الحديد والإسمنت والجبس جذب اهتمام كبير من المستهلكين والتجار في ظل التقلبات المتوقعة في السوق، والتي قد تؤدي إلى انخفاضات مفاجئة تؤثر على قرارات الشراء.
وعلى الرغم من أن استيراد المواد الخام يتم بالدولار، فإن انخفاض سعر الدولار قد يؤدي إلى تراجع تكاليف الإنتاج، إلا أن هذا التأثير لن يظهر فورًا بسبب المخزون الحالي، ويتطلب الأمر وقتًا حتى تنعكس هذه التغيرات على الأسعار.
كما عودكم موقع ” الموجز ” نقدم لكم اليوم جدولًا محدثًا بأسعار الحديد والإسمنت في القاهرة، مع إمكانية مقارنة الأسعار والجودة بين الشركات، وجاءت الأسعار كما يلي:
أسعار الحديد اليوم :
حديد عز: 37,766 جنيه للطن
حديد الاستثماري: 36,431 جنيه للطن
حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن
حديد العشري: 36,200 جنيه للطن
حديد المصريين: 38,000 جنيه للطن
حديد بشاي: 38,500 جنيه للطن
حديد عطية: 37,100 جنيه للطن
حديد الكومي: 37,350 جنيه للطن
حديد مصر ستيل: 36,190 جنيه للطن
حديد المعادي: 37,150 جنيه للطن
حديد بيانكو: 36,800 جنيه للطن
حديد العتال: 35,300 جنيه للطن
أسعار الأسمنت اليوم :
أسمنت الرمادي: 3,996 جنيه للطن
أسمنت السويدي: 3,650 جنيه للطن
أسمنت الفهد: 3,350 جنيه للطن
أسمنت السويس: 3,450 جنيه للطن
أسمنت المخصوص: 3,210 جنيه للطن
أسمنت المعلم: 3,230 جنيه للطن
أسمنت بوزلاني: 3,350 جنيه للطن
أسمنت بورتلاند عادي: 3,150 جنيه للطن
أسمنت مقاوم: 2,260 جنيه للطن
أسمنت بني سويف: 3,280 جنيه للطن
أسمنت مخلوط: 3,200 جنيه للطن
أسمنت حلوان: 3,250 جنيه للطن
أسعار الأسمنت الأبيض اليوم:
أسمنت أبيض عادي: 1,350 – 1,450 جنيه للطن
أسمنت أبيض ممتاز: 1,450 – 1,550 جنيه للطن.
أسعار الجبس في الأسواق المحلية:
جبس السويس: 580 جنيهًا للطن.
جبس جنوب سيناء: 850 – 860 جنيهًا للطن.
جبس العامرية: 650 – 655 جنيهًا للطن.
يُذكر أن الأسعار قد تختلف بين المحافظات تبعًا لتكاليف النقل وظروف السوق المحلية.
أسعار الرمل والزلط على النحو التالي:
الرمل الناعم: 95 – 170 جنيهًا للمتر.
الرمل الأحمر العادي: 40 جنيهًا للمتر.
الرمل الأحمر الخشن: 60 جنيهًا للمتر.
الرمل الخشن: 100 جنيه للمتر.
الزلط الكبير: 170 جنيهًا للمتر.
الزلط المتوسط: 190 جنيهًا للمتر.
الزلط الفينو: 220 جنيهًا للمتر.
أسعار الطوب :
تفاوتت أسعار الطوب بحسب النوع والمقاسات:
الطوب الأسمنتي المصمت (25×12.5×6 سم): 1,500 جنيه لكل ألف طوبة.
الطوب الأسمنتي المفرغ (40×20×12 سم): 6,200 جنيه لكل ألف طوبة.
الطوب الطفلي المثقب (25×12×6.5 سم): 1,000 جنيه لكل ألف طوبة.
الطوب الرملي الوردي (25×12×6 سم): 3,135 جنيهًا لكل ألف طوبة.
الطوب الرملي الخفيف (60×20×20 سم): 1,880 جنيهًا لكل متر مكعب.
