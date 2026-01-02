“احسب تكلفتك الآن”.. ننشر أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 2 يناير 2026

تواصل أسعار الحديد والإسمنت والجبس جذب اهتمام كبير من المستهلكين والتجار في ظل التقلبات المتوقعة في السوق، والتي قد تؤدي إلى انخفاضات مفاجئة تؤثر على قرارات الشراء.

وعلى الرغم من أن استيراد المواد الخام يتم بالدولار، فإن انخفاض سعر الدولار قد يؤدي إلى تراجع تكاليف الإنتاج، إلا أن هذا التأثير لن يظهر فورًا بسبب المخزون الحالي، ويتطلب الأمر وقتًا حتى تنعكس هذه التغيرات على الأسعار.

نقدم لكم اليوم جدولًا محدثًا بأسعار الحديد والإسمنت في القاهرة، مع إمكانية مقارنة الأسعار والجودة بين الشركات، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الحديد اليوم :

حديد عز: 37,766 جنيه للطن

حديد الاستثماري: 36,431 جنيه للطن

حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن

حديد العشري: 36,200 جنيه للطن

حديد المصريين: 38,000 جنيه للطن

حديد بشاي: 38,500 جنيه للطن

حديد عطية: 37,100 جنيه للطن

حديد الكومي: 37,350 جنيه للطن

حديد مصر ستيل: 36,190 جنيه للطن

حديد المعادي: 37,150 جنيه للطن

حديد بيانكو: 36,800 جنيه للطن

حديد العتال: 35,300 جنيه للطن

أسعار الأسمنت اليوم :

أسمنت الرمادي: 3,996 جنيه للطن

أسمنت السويدي: 3,650 جنيه للطن

أسمنت الفهد: 3,350 جنيه للطن

أسمنت السويس: 3,450 جنيه للطن

أسمنت المخصوص: 3,210 جنيه للطن

أسمنت المعلم: 3,230 جنيه للطن

أسمنت بوزلاني: 3,350 جنيه للطن

أسمنت بورتلاند عادي: 3,150 جنيه للطن

أسمنت مقاوم: 2,260 جنيه للطن

أسمنت بني سويف: 3,280 جنيه للطن

أسمنت مخلوط: 3,200 جنيه للطن

أسمنت حلوان: 3,250 جنيه للطن

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم:

أسمنت أبيض عادي: 1,350 – 1,450 جنيه للطن

أسمنت أبيض ممتاز: 1,450 – 1,550 جنيه للطن.

أسعار الجبس في الأسواق المحلية:

جبس السويس: 580 جنيهًا للطن.

جبس جنوب سيناء: 850 – 860 جنيهًا للطن.

جبس العامرية: 650 – 655 جنيهًا للطن.

يُذكر أن الأسعار قد تختلف بين المحافظات تبعًا لتكاليف النقل وظروف السوق المحلية.

أسعار الرمل والزلط على النحو التالي:

الرمل الناعم: 95 – 170 جنيهًا للمتر.

الرمل الأحمر العادي: 40 جنيهًا للمتر.

الرمل الأحمر الخشن: 60 جنيهًا للمتر.

الرمل الخشن: 100 جنيه للمتر.

الزلط الكبير: 170 جنيهًا للمتر.

الزلط المتوسط: 190 جنيهًا للمتر.

الزلط الفينو: 220 جنيهًا للمتر.

أسعار الطوب :

تفاوتت أسعار الطوب بحسب النوع والمقاسات:

الطوب الأسمنتي المصمت (25×12.5×6 سم): 1,500 جنيه لكل ألف طوبة.

الطوب الأسمنتي المفرغ (40×20×12 سم): 6,200 جنيه لكل ألف طوبة.

الطوب الطفلي المثقب (25×12×6.5 سم): 1,000 جنيه لكل ألف طوبة.

الطوب الرملي الوردي (25×12×6 سم): 3,135 جنيهًا لكل ألف طوبة.

الطوب الرملي الخفيف (60×20×20 سم): 1,880 جنيهًا لكل متر مكعب.

