مدبولي: إعلان خفض الدين قريبًا وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تدير ملف خفض الدين العام باحترافية شديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة القريبة المقبلة عن نتائج ملموسة تتعلق بخفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تقليل أعباء الدين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام، مع الحفاظ على معدلات آمنة للإنفاق العام.

مؤشر مديري المشتريات يعكس تحسن النشاط الاقتصادي

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مؤشر مديري المشتريات سجل 50 نقطة، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس حالة من الاستقرار والتحسن في أداء القطاع الخاص غير النفطي، مؤكدًا أن هذا الرقم يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويشير إلى توازن بين النمو والانكماش.

وأضاف أن تحسن هذا المؤشر يعكس قدرة الاقتصاد على التعافي التدريجي، ويدعم توجه الدولة نحو تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي.

وكالة ستاندرد: مصر سوق واعد للاستثمار

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء تقريرًا صادرًا عن إحدى وكالات التصنيف الدولية، والذي أكد أن مصر تُعد سوقًا واعدًا وجاذبًا للاستثمار، في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من استقرار نسبي وتحسن في المؤشرات المالية والنقدية.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إيجابي، متوقعًا تراجع معدلات التضخم خلال عام 2026، إلى جانب استعادة الجنيه المصري لجزء من قوته، واستقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويشجع تدفق الاستثمارات الأجنبية.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 37.5 مليار دولار

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 37.5 مليار دولار، بنسبة زيادة تصل إلى 42% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية ودعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الشكر لأبناء مصر في الخارج، مؤكدًا أن تحويلاتهم تعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري وحرصهم على دعم وطنهم في مختلف الظروف.

19 مليون سائح إلى مصر وخطط لتوسيع المقاصد السياحية

وفي ملف السياحة، أعلن رئيس الوزراء أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر وصل إلى 19 مليون سائح، وهو رقم يعكس تعافي القطاع السياحي بشكل قوي، متوقعًا أن يشهد هذا الرقم زيادة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الحكومة تعمل على خلق مقاصد سياحية جديدة، إلى جانب استهداف أنماط وأنواع مختلفة من السائحين، بما يسهم في تنويع المنتج السياحي وزيادة العائدات، ودعم الاقتصاد المصري بشكل مستدام.