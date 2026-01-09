عشان تلحق الخطبة.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 9 يناير 2026

يبحث كثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، حرصًا على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة.

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 9 يناير 2026 ، في مختلف محافظات مصر، والتي تشمل صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويحرص موقع «الموجز» على تقديم هذه الخدمة يوميًا لقرائه، مع مراعاة اختلاف التوقيت من مدينة إلى أخرى.

القاهرة الكبرى:

القاهرة، الجيزة، القليوبية: الفجر 5:38 ص، 12:24 م، 3:44 م، 5:50 م، 7:09 م.



الوجه البحري والساحل الشمالي:

الإسكندرية: 5:45 ص، 12:26 م، 3:51 م، 5:58 م، 7:16 م.

البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية: 5:41 ص، 12:24 م، 3:48 م، 5:53 م، 7:11 م.

دمياط: 5:44 ص، 12:24 م، 3:48 م، 5:54 م، 7:12 م.

مطروح: 5:49 ص، 12:26 م، 3:53 م، 5:59 م، 7:16 م.

السويس: 5:44 ص، 12:22 م، 3:48 م، 5:55 م، 7:13 م.



إقليم الدلتا:

المنوفية: 5:41 ص، 12:24 م، 3:48 م، 5:53 م، 7:11 م.





مدن القناة وسيناء:

بورسعيد، الإسماعيلية: 5:44 ص، 12:22 م، 3:48 م، 5:55 م، 7:13 م.

شمال سيناء: 5:40 ص، 12:20 م، 3:44 م، 5:52 م، 7:09 م. جنوب سيناء: 5:36 ص، 12:19 م، 3:41 م، 5:46 م، 7:04 م.



الوجه القبلي (الصعيد):

المنيا: 5:31 ص، 12:21 م، 3:39 م، 5:45 م، 7:01 م. باقي الصعيد كما في الأيام السابقة.

مدن البحر الأحمر: الغردقة، رأس غارب، سفاجا: 5:28 ص، 12:20 م، 3:36 م، 5:42 م، 6:58 م.

شروط صحة الصلاة:

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.



