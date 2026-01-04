مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4 يناير 2026 بالقاهرة وعدة مدن مصرية أخرى

تحظى مواقيت الصلاة باهتمام يومي واسع من المواطنين، نظرًا لارتباطها المباشر بأداء الصلوات في أوقاتها المحددة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 يناير 2026 ،في القاهرة وعدد من المدن، حيث يحرص موقع الموجز على تقديم هذه الخدمة اليومية لقرائه، تسهيلًا عليهم في متابعة مواقيت الفروض بدقة.

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:23 م، العصر 3:44 م، المغرب 5:48 م، العشاء 7:07 م ، الجيزة:الفجر 5:39 ص، الظهر 12:23 م، العصر 3:44 م، المغرب 5:48 م، العشاء 7:07 م ، القليوبية: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:23 م، العصر 3:44 م، المغرب 5:48 م، العشاء 7:07 م.

الوجه البحري والساحل الشمالي:

الإسكندرية: الفجر 5:46 ص، الظهر 12:25 م، العصر 3:51 م، المغرب 5:56 م، العشاء 7:14 م. البحيرة: 5:42 ص، 12:23 م، 3:47 م، 5:51 م، 7:09 م ، كفر الشيخ: نفس التوقيت. دمياط: 5:44 ص، 12:23 م، 3:48 م، 5:52 م، 7:10 م. مطروح: 5:49 ص، 12:26 م، 3:53 م، 5:59 م، 7:16 م. ،، الدقهلية: 5:42 ص، 12:23 م، 3:47 م، 5:51 م، 7:09 م. الشرقية: نفس التوقيت. السويس: 5:44 ص، 12:21 م، 3:48 م، 5:53 م، 7:11 م.

إقليم الدلتا:



المنوفية: 5:42 ص، 12:23 م، 3:47 م، 5:50 م، 7:08 م.

مدن القناة وسيناء:



بورسعيد: 5:44 ص، 12:21 م، 3:48 م، 5:53 م، 7:11 م. الإسماعيلية: 5:44 ص، 12:22 م، 3:48 م، 5:54 م، 7:12 م. شمال سيناء: 5:40 ص، 12:20 م، 3:44 م، 5:51 م، 7:08 م. جنوب سيناء: 5:36 ص، 12:19 م، 3:41 م، 5:46 م، 7:04 م.

الوجه القبلي (الصعيد):

المنيا: 5:32 ص، 12:20 م، 3:39 م، 5:43 م، 6:59 م. أسيوط: 5:30 ص، 12:20 م، 3:38 م، 5:42 م، 6:58 م. سوهاج: 5:27 ص، 12:19 م، 3:36 م، 5:40 م، 6:56 م. قنا: 5:25 ص، 12:18 م، 3:34 م، 5:38 م، 6:54 م. الأقصر: 5:23 ص، 12:18 م، 3:33 م، 5:36 م، 6:53 م. أسوان: 5:21 ص، 12:17 م، 3:31 م، 5:34 م، 6:51 م. بني سويف: 5:34 ص، 12:21 م، 3:40 م، 5:43 م، 6:59 م. الفيوم: 5:33 ص، 12:21 م، 3:40 م، 5:43 م، 6:59 م.

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: 5:28 ص، 12:19 م، 3:36 م، 5:40 م، 6:56 م. رأس غارب: 5:28 ص، 12:19 م، 3:36 م، 5:40 م، 6:56 م.،سفاجا: 5:28 ص، 12:19 م، 3:36 م، 5:40 م، 6:56 م.

لكي تكون الصلاة صحيحة ومقبولة، يجب الالتزام بالشروط التالية:

دخول الوقت: أداء الصلاة في وقتها الشرعي، وقضاء أي صلاة فائتة فور تذكرها.

ستر العورة: تغطية العورة أثناء الصلاة، حيث تكون للرجال ما بين السرة والركبتين، وللنساء كامل الجسد.

الطهارة من النجاسة: وجوب طهارة الجسم والثوب ومكان الصلاة.

استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة أثناء الصلاة.

النية: وجود النية في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة

تحظى صلاة الجماعة بمكانة عظيمة في الإسلام لما لها من فوائد روحية كبيرة، حيث تضاعف الأجر وتزيد القرب من الله تعالى.

وقد ورد عن النبي ﷺ:

"صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُف على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وخمسة وعشرين ضعفًا."

صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي، تكفر خطاياه، وترافقه الملائكة أثناء صلاته ما دام في مصلاه، مما يجعلها تجربة روحية لا غنى عنها لكل مسلم.

