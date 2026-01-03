أوقات مباركة .. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 يناير 2026

تعد مواقيت الصلاة من أكثر الموضوعات التي تحظى بمتابعة يومية ،وذلك لارتباطها المباشر بأداء الفريضة.

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة وعدد من المدن ، نقدمها لقرائنا ضمن الخدمات اليومية التي يحرص الموقع على توفيرها.

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:23 م، العصر 3:44 م، المغرب 5:47 م، العشاء 7:06 م. الجيزة: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:23 م، العصر 3:44 م، المغرب 5:47 م، العشاء 7:06 م. القليوبية: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:23 م، العصر 3:44 م، المغرب 5:47 م، العشاء 7:06 م.

الوجه البحري والساحل الشمالي:

الإسكندرية: الفجر 5:46 ص، الظهر 12:25 م، العصر 3:51 م، المغرب 5:55 م، العشاء 7:13 م. البحيرة: الفجر 5:42 ص، الظهر 12:23 م، العصر 3:47 م، المغرب 5:50 م، العشاء 7:08 م. كفر الشيخ: الفجر 5:42 ص، الظهر 12:23 م، العصر 3:47 م، المغرب 5:50 م، العشاء 7:08 م. دمياط: الفجر 5:44 ص، الظهر 12:23 م، العصر 3:48 م، المغرب 5:52 م، العشاء 7:10 م. مطروح: الفجر 5:49 ص، الظهر 12:26 م، العصر 3:53 م، المغرب 5:59 م، العشاء 7:16 م. الدقهلية: الفجر 5:42 ص، الظهر 12:23 م، العصر 3:47 م، المغرب 5:51 م، العشاء 7:09 م. الشرقية: الفجر 5:42 ص، الظهر 12:23 م، العصر 3:47 م، المغرب 5:51 م، العشاء 7:09 م. السويس: الفجر 5:44 ص، الظهر 12:21 م، العصر 3:48 م، المغرب 5:52 م، العشاء 7:10 م.

إقليم الدلتا:

المنوفية: الفجر 5:42 ص، الظهر 12:23 م، العصر 3:47 م، المغرب 5:50 م، العشاء 7:08 م.

مدن القناة وسيناء:

بورسعيد: الفجر 5:44 ص، الظهر 12:21 م، العصر 3:48 م، المغرب 5:52 م، العشاء 7:10 م. الإسماعيلية: الفجر 5:44 ص، الظهر 12:22 م، العصر 3:48 م، المغرب 5:53 م، العشاء 7:11 م. شمال سيناء: الفجر 5:40 ص، الظهر 12:20 م، العصر 3:44 م، المغرب 5:50 م، العشاء 7:07 م. جنوب سيناء: الفجر 5:36 ص، الظهر 12:19 م، العصر 3:41 م، المغرب 5:45 م، العشاء 7:03 م.

الوجه القبلي (الصعيد):

المنيا: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:20 م، العصر 3:39 م، المغرب 5:42 م، العشاء 6:58 م. أسيوط: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:20 م، العصر 3:38 م، المغرب 5:41 م، العشاء 6:57 م. سوهاج: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:19 م، العصر 3:36 م، المغرب 5:39 م، العشاء 6:55 م. قنا: الفجر 5:25 ص، الظهر 12:18 م، العصر 3:34 م، المغرب 5:37 م، العشاء 6:53 م. الأقصر: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:18 م، العصر 3:33 م، المغرب 5:35 م، العشاء 6:52 م. أسوان: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:17 م، العصر 3:31 م، المغرب 5:33 م، العشاء 6:50 م. بني سويف: الفجر 5:34 ص، الظهر 12:21 م، العصر 3:40 م، المغرب 5:43 م، العشاء 6:59 م. الفيوم: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:21 م، العصر 3:40 م، المغرب 5:43 م، العشاء 6:59 م.

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:19 م، العصر 3:36 م، المغرب 5:39 م، العشاء 6:55 م. رأس غارب: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:19 م، العصر 3:36 م، المغرب 5:39 م، العشاء 6:55 م. سفاجا: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:19 م، العصر 3:36 م، المغرب 5:39 م، العشاء 6:55 م.

لكي تكون الصلاة صحيحة ومقبولة، يجب الالتزام بالشروط التالية:

دخول الوقت: أداء الصلاة في وقتها الشرعي، وقضاء أي صلاة فائتة فور تذكرها.

ستر العورة: تغطية العورة أثناء الصلاة، حيث تكون للرجال ما بين السرة والركبتين، وللنساء كامل الجسد.

الطهارة من النجاسة: وجوب طهارة الجسم والثوب ومكان الصلاة.

استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة أثناء الصلاة.

النية: وجود النية في القلب عند بدء الصلاة.



فضل وأهمية صلاة الجماعة

تحظى صلاة الجماعة بمكانة عظيمة في الإسلام لما لها من فوائد روحية كبيرة، حيث تضاعف الأجر وتزيد القرب من الله تعالى.

وقد ورد عن النبي ﷺ:

"صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُف على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وخمسة وعشرين ضعفًا."

صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي، تكفر خطاياه، وترافقه الملائكة أثناء صلاته ما دام في مصلاه، مما يجعلها تجربة روحية لا غنى عنها لكل مسلم.