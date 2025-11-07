ننشر مواقيت صلاة الجمعة اليوم 7 نوفمبر 2025 بجميع محافظات الجمهورية

يترقب المسلمون في مختلف محافظات الجمهورية حلول يوم الجمعة المبارك، وسط تزايد ملحوظ في عمليات البحث عن مواقيت الصلاة ليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا للتوقيت الشتوى المعمول به حاليًا .

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 4:45 ص، الشروق 6:14 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:03 م، العشاء 6:23 م.

الجيزة: الفجر 4:46 ص، الشروق 6:15 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:24 م.

القليوبية: الفجر 4:45 ص، الشروق 6:14 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:03 م، العشاء 6:23 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 4:50 ص، الشروق 6:19 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 2:47 م، المغرب 5:07 م، العشاء 6:27 م.

مطروح: الفجر 4:58 ص، الشروق 6:27 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 2:54 م، المغرب 5:15 م، العشاء 6:35 م.

دمياط: الفجر 4:43 ص، الشروق 6:12 ص، الظهر 11:37 ص، العصر 2:40 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:21 م.

كفر الشيخ: الفجر 4:46 ص، الشروق 6:15 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:24 م.

- إقليم الدلتا

المنوفية: الفجر 4:45 ص، الشروق 6:14 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:03 م، العشاء 6:23 م.

الغربية: الفجر 4:46 ص، الشروق 6:15 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:24 م.

الدقهلية: الفجر 4:44 ص، الشروق 6:13 ص، الظهر 11:38 ص، العصر 2:41 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:22 م.

- مدن القناة وسيناء

السويس: الفجر 4:42 ص، الشروق 6:11 ص، الظهر 11:36 ص، العصر 2:39 م، المغرب 5:00 م، العشاء 6:20 م.

الإسماعيلية: الفجر 4:42 ص، الشروق 6:11 ص، الظهر 11:36 ص، العصر 2:39 م، المغرب 5:00 م، العشاء 6:20 م.

بورسعيد: الفجر 4:41 ص، الشروق 6:10 ص، الظهر 11:35 ص، العصر 2:38 م، المغرب 4:59 م، العشاء 6:19 م.

العريش: الفجر 4:37 ص، الشروق 6:06 ص، الظهر 11:31 ص، العصر 2:34 م، المغرب 4:55 م، العشاء 6:15 م.

شرم الشيخ: الفجر 4:35 ص، الشروق 6:04 ص، الظهر 11:30 ص، العصر 2:33 م، المغرب 4:54 م، العشاء 6:14 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 4:49 ص، الشروق 6:18 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:46 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:26 م.

المنيا: الفجر 4:53 ص، الشروق 6:22 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 2:50 م، المغرب 5:10 م، العشاء 6:30 م.

أسيوط: الفجر 4:56 ص، الشروق 6:25 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 2:53 م، المغرب 5:13 م، العشاء 6:33 م.

سوهاج: الفجر 4:59 ص، الشروق 6:28 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 2:56 م، المغرب 5:16 م، العشاء 6:36 م.

قنا: الفجر 5:02 ص، الشروق 6:31 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 2:59 م، المغرب 5:19 م، العشاء 6:39 م.

الأقصر: الفجر 5:04 ص، الشروق 6:33 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:01 م، المغرب 5:21 م، العشاء 6:41 م.

أسوان: الفجر 5:07 ص، الشروق 6:36 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:03 م، المغرب 5:23 م، العشاء 6:43 م.

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 4:40 ص، الشروق 6:09 ص، الظهر 11:34 ص، العصر 2:37 م، المغرب 4:58 م، العشاء 6:18 م.

مرسى علم: الفجر 4:46 ص، الشروق 6:15 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:24 م.

سفاجا: الفجر 4:42 ص، الشروق 6:11 ص، الظهر 11:36 ص، العصر 2:39 م، المغرب 5:00 م، العشاء 6:20 م.

حكم صلاة الجماعة:

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة؛ فهي سنة مؤكدة عند بعضهم، وفرض كفاية عند آخرين، وفرض عين عند غيرهم. صلاة الجماعة تقوي الروابط بين المسلمين وتزيدهم قربًا من الله، ويضاعف الله أجرها بسبع وعشرين درجة مقارنة بالصلاة الفردية.

