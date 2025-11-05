ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر في جميع محافظات مصر

siteName
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن جدول مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، الموافق 14 من شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا، لتيسير معرفة المواطنين بمواعيد الفروض الخمسة في كل مدينة.


إقبال واسع على محركات البحث لمعرفة المواعيد الدقيقة

 

شهد محرك البحث "جوجل" نشاطًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، مع زيادة معدلات البحث عن مواقيت الصلاة غدًا في مختلف المحافظات، خاصة بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، مما أثر على مواعيد الصلوات.


وفيما يلي أبرز مواعيد الصلاة في أبرز المدن المصرية اليوم الأربعاء

القاهرة: الفجر 4:43 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:24 م.

الإسكندرية: الفجر 4:49 ص، الظهر 11:44 ص، العصر 2:46 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:28 م.

المنصورة: الفجر 4:44 ص، الظهر 11:38 ص، العصر 2:41 م، المغرب 5:03 م، العشاء 6:23 م.

أسيوط: الفجر 4:42 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:47 م، المغرب 5:09 م، العشاء 6:26 م.

أسوان: الفجر 4:33 ص، الظهر 11:32 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:07 م، العشاء 6:22 م.

الغردقة: الفجر 4:31 ص، الظهر 11:28 ص، العصر 2:36 م، المغرب 4:59 م، العشاء 6:16 م.

 

مواقيت الصلاة متاحة على الموقع الرسمي للهيئة

وأكدت الهيئة أن المواطنين يمكنهم متابعة المواعيد اليومية الدقيقة للصلوات في جميع المحافظات والمدن الجديدة عبر الموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة، والذي يُحدّث البيانات يوميًا وفق التوقيت المحلي لكل محافظة.

