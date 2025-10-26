صلاتك نجاتك..مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 في جميع محافظات مصر

مع إشراقة فجر جديد يحمل في طياته الطمأنينة والسكينة، يتجدد النداء الإلهي الذي يدعو القلوب إلى السجود والخشوع، فالصلاة هي مفتاح الراحة ومصدر النور لكل مؤمن.



وفي هذا السياق، يقدم موقع «الموجز» لمتابعيه مواقيت الصلاة ليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 في جميع محافظات الجمهورية، لتكون دليلك اليومي لأداء الفروض الخمسة في مواعيدها بدقة، وفق التوقيت المحلي لكل منطقة.



- القاهرة الكبرى

تشهد محافظات القاهرة الكبرى تقاربًا كبيرًا في مواقيت الصلاة، حيث جاءت المواعيد كما يلي:

القاهرة: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:38 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

الجيزة: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

القليوبية: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:38 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

مدن الساحل الشمالي والوجه البحري تسجل فروقًا طفيفة في المواقيت، وتبدو الأجواء معتدلة مع اقتراب موعد الغروب:

الإسكندرية: الفجر 5:34 ص، الظهر 12:44 م، العصر 4:05 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:49 م.

مرسى مطروح: الفجر 5:44 ص، الظهر 12:54 م، العصر 4:15 م، المغرب 6:43 م، العشاء 7:58 م.

كفر الشيخ: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:41 م، العصر 4:02 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:46 م.

دمياط: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

- إقليم الدلتا

تشهد محافظات الدلتا انتظامًا في المواعيد، بما يعكس موقعها المتوسط بين الشمال والجنوب:

المنوفية: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

الغربية: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:02 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:45 م.

الدقهلية: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:38 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

- مدن القناة وسيناء

تتميز مدن القناة وسيناء بفروق طفيفة في التوقيتات، تواكب طلوع الشمس المبكر في الشرق المصري:

الإسماعيلية: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م.

السويس: الفجر 5:25 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م.

بورسعيد: الفجر 5:24 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م.

العريش: الفجر 5:19 ص، الظهر 12:30 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:20 م، العشاء 7:35 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

في محافظات الصعيد، تتأخر مواقيت الصلاة تدريجيًا كلما اتجهنا جنوبًا، مع استمرار الأجواء الحارة نسبيًا نهارًا والمائلة للاعتدال مساءً:

بني سويف: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:43 م، العصر 4:04 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:48 م.

المنيا: الفجر 5:35 ص، الظهر 12:46 م، العصر 4:07 م، المغرب 6:36 م، العشاء 7:51 م.

أسيوط: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:50 م، العصر 4:11 م، المغرب 6:40 م، العشاء 7:55 م.

سوهاج: الفجر 5:41 ص، الظهر 12:52 م، العصر 4:13 م، المغرب 6:42 م، العشاء 7:57 م.

قنا: الفجر 5:44 ص، الظهر 12:55 م، العصر 4:16 م، المغرب 6:45 م، العشاء 8:00 م.

الأقصر: الفجر 5:46 ص، الظهر 12:57 م، العصر 4:18 م، المغرب 6:47 م، العشاء 8:02 م.

أسوان: الفجر 5:50 ص، الظهر 1:01 م، العصر 4:22 م، المغرب 6:51 م، العشاء 8:06 م.

- مدن البحر الأحمر

تمتاز مدن البحر الأحمر بطلوع شمس باكر وغروب ساحر على السواحل الشرقية:

الغردقة: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:44 م، العصر 4:05 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:49 م.

شرم الشيخ: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

مرسى علم: الفجر 5:40 ص، الظهر 12:51 م، العصر 4:12 م، المغرب 6:41 م، العشاء 7:56 م.

