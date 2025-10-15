تعرف على مواقيت الصلاة الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في مصر
أبرز مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
القاهرة الكبرى
القاهرة والجيزة: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م
الوجه البحري والساحل الشمالي
الإسكندرية: الفجر 5:37 ص، الظهر 12:45 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:45 م
مطروح: الفجر 5:45 ص، الظهر 12:52 م، العصر 4:07 م، المغرب 6:39 م، العشاء 7:54 م
الدلتا
المنصورة والزقازيق: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م
مدن القناة وسيناء
السويس: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:38 م
شرم الشيخ: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:32 م، العصر 3:46 م، المغرب 6:18 م، العشاء 7:33 م
الوجه القبلي
المنيا: الفجر 5:40 ص، الظهر 12:49 م، العصر 4:03 م، المغرب 6:35 م، العشاء 7:50 م
أسوان: الفجر 5:50 ص، الظهر 12:59 م، العصر 4:13 م، المغرب 6:45 م، العشاء 8:00 م
البحر الأحمر
الغردقة ومرسى علم: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:22 م، العشاء 7:37 م
أهم فوائد الصلاة كما يلي:
1. الفوائد الروحية
تقوية العلاقة بالله: الصلاة تربط الإنسان بخالقه وتزيد من إيمانه وخشيته لله.
السكينة النفسية: الشعور بالقرب من الله يمنح الإنسان راحة وطمأنينة داخلية.
التوبة والاستغفار: الصلاة فرصة لمراجعة النفس وطلب المغفرة عن الذنوب.
2. الفوائد النفسية والعاطفية
تقليل التوتر والقلق: الانتظام في الصلاة يهدئ العقل ويخفف الضغوط اليومية.
تنمية الصبر والانضباط: الالتزام بمواقيت الصلاة يعلم الإنسان الانضباط الذاتي.
زيادة التركيز الذهني: الخشوع والتأمل في الصلاة يعزز التركيز والوعي الذاتي.
3. الفوائد الجسدية
حركة الجسم: الركوع والسجود يحرك العضلات والمفاصل ويعمل على ليونة الجسم.
تنشيط الدورة الدموية: تغيّر أوضاع الجسم أثناء الصلاة يحسن تدفق الدم.
تحسين التنفس: تنظيم النفس أثناء الصلاة يساعد على تهوية الرئتين وزيادة الأكسجين.
4. الفوائد الاجتماعية
تعزيز الأخلاق: الصلاة تذكر الإنسان بالقيم والأخلاق الحميدة.
التقارب بين الناس: الصلاة في جماعة تنمي روح المحبة والتعاون بين المسلمين.
تنمية الانضباط المجتمعي: الالتزام بالمواقيت يعلم الفرد احترام الوقت والانضباط في حياته.
