تعرف على مواقيت الصلاة الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في مصر

لضمان أداء الصلوات في أوقاتها، ينشر موقع “الموجز” أبرز مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، مستندًا إلى بيانات الهيئة المصرية العامة للمساحة.



القاهرة الكبرى

القاهرة والجيزة: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م



الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:37 ص، الظهر 12:45 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:45 م

مطروح: الفجر 5:45 ص، الظهر 12:52 م، العصر 4:07 م، المغرب 6:39 م، العشاء 7:54 م



الدلتا

المنصورة والزقازيق: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م



مدن القناة وسيناء

السويس: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:38 م

شرم الشيخ: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:32 م، العصر 3:46 م، المغرب 6:18 م، العشاء 7:33 م



الوجه القبلي

المنيا: الفجر 5:40 ص، الظهر 12:49 م، العصر 4:03 م، المغرب 6:35 م، العشاء 7:50 م

أسوان: الفجر 5:50 ص، الظهر 12:59 م، العصر 4:13 م، المغرب 6:45 م، العشاء 8:00 م



البحر الأحمر

الغردقة ومرسى علم: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:22 م، العشاء 7:37 م

أهم فوائد الصلاة كما يلي:

1. الفوائد الروحية

تقوية العلاقة بالله: الصلاة تربط الإنسان بخالقه وتزيد من إيمانه وخشيته لله.

السكينة النفسية: الشعور بالقرب من الله يمنح الإنسان راحة وطمأنينة داخلية.

التوبة والاستغفار: الصلاة فرصة لمراجعة النفس وطلب المغفرة عن الذنوب.



2. الفوائد النفسية والعاطفية

تقليل التوتر والقلق: الانتظام في الصلاة يهدئ العقل ويخفف الضغوط اليومية.

تنمية الصبر والانضباط: الالتزام بمواقيت الصلاة يعلم الإنسان الانضباط الذاتي.

زيادة التركيز الذهني: الخشوع والتأمل في الصلاة يعزز التركيز والوعي الذاتي.

3. الفوائد الجسدية

حركة الجسم: الركوع والسجود يحرك العضلات والمفاصل ويعمل على ليونة الجسم.

تنشيط الدورة الدموية: تغيّر أوضاع الجسم أثناء الصلاة يحسن تدفق الدم.

تحسين التنفس: تنظيم النفس أثناء الصلاة يساعد على تهوية الرئتين وزيادة الأكسجين.

4. الفوائد الاجتماعية

تعزيز الأخلاق: الصلاة تذكر الإنسان بالقيم والأخلاق الحميدة.

التقارب بين الناس: الصلاة في جماعة تنمي روح المحبة والتعاون بين المسلمين.

تنمية الانضباط المجتمعي: الالتزام بالمواقيت يعلم الفرد احترام الوقت والانضباط في حياته.

