ننشر مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 فى محافظات مصر

يحرص المسلمون على متابعة مواعيد الصلاة بدقة يومياً ، عبر محرك البحث "جوجل"، لضمان الانتظام في أداء الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة.

في هذا السياق، يقدم موقع ”الموجز” لقرائه خدمة نشر مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، حيث يعرض المواعيد في السطور التالية.



- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

الجيزة: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

القليوبية: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:47 م، العصر 4:02 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:49 م.

مطروح: الفجر 5:41 ص، الظهر 12:55 م، العصر 4:10 م، المغرب 6:42 م، العشاء 7:57 م.

كفر الشيخ: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:43 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:45 م.

البحيرة: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:44 م، العصر 3:59 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:46 م.

دمياط: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

بورسعيد: الفجر 5:25 ص، الظهر 12:38 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م.

- إقليم الدلتا

المنصورة: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

الزقازيق: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

طنطا: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

المحلة الكبرى: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

المنوفية: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

الدقهلية: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

- مدن القناة وسيناء

السويس: الفجر 5:25 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م.

الإسماعيلية: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

العريش: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:22 م، العشاء 7:37 م.

شرم الشيخ: الفجر 5:20 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:49 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م.

الطور: الفجر 5:22 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:38 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:46 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:48 م.

الفيوم: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:47 م، العصر 4:02 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:49 م.

المنيا: الفجر 5:37 ص، الظهر 12:51 م، العصر 4:06 م، المغرب 6:38 م، العشاء 7:53 م.

أسيوط: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:53 م، العصر 4:08 م، المغرب 6:40 م، العشاء 7:55 م.

سوهاج: الفجر 5:41 ص، الظهر 12:55 م، العصر 4:10 م، المغرب 6:42 م، العشاء 7:57 م.

قنا: الفجر 5:44 ص، الظهر 12:58 م، العصر 4:13 م، المغرب 6:45 م، العشاء 8:00 م.

الأقصر: الفجر 5:45 ص، الظهر 12:59 م، العصر 4:14 م، المغرب 6:46 م، العشاء 8:01 م.

أسوان: الفجر 5:47 ص، الظهر 1:01 م، العصر 4:16 م، المغرب 6:48 م، العشاء 8:03 م.

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:24 ص، الظهر 12:38 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م.

مرسى علم: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

حكم صلاة الجماعة:

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة؛ فهي سنة مؤكدة عند بعضهم، وفرض كفاية عند آخرين، وفرض عين عند غيرهم. صلاة الجماعة تقوي الروابط بين المسلمين وتزيدهم قربًا من الله، ويضاعف الله أجرها بسبع وعشرين درجة مقارنة بالصلاة الفردية.

