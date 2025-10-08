مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في محافظات مصر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية ليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 الموافق 16 من ربيع الآخر 1447هـ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز المواعيد على النحو التالي:



القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:26 ص – الظهر 12:42 م – العصر 4:02 م – المغرب 6:32 م – العشاء 7:49 م

الجيزة: الفجر 5:27 ص – الظهر 12:43 م – العصر 4:03 م – المغرب 6:33 م – العشاء 7:50 م

القليوبية: الفجر 5:25 ص – الظهر 12:42 م – العصر 4:01 م – المغرب 6:31 م – العشاء 7:48 م

6 أكتوبر: الفجر 5:27 ص – الظهر 12:44 م – العصر 4:04 م – المغرب 6:33 م – العشاء 7:50 م.

الوجه البحري والسواحل الشمالية

الإسكندرية: الفجر 5:31 ص – الظهر 12:48 م – العصر 4:07 م – المغرب 6:37 م – العشاء 7:55 م

طنطا: الفجر 5:27 ص – الظهر 12:44 م – العصر 4:03 م – المغرب 6:33 م – العشاء 7:50 م

المنصورة: الفجر 5:25 ص – الظهر 12:42 م – العصر 4:01 م – المغرب 6:31 م – العشاء 7:49 م

دمياط: الفجر 5:23 ص – الظهر 12:40 م – العصر 3:59 م – المغرب 6:29 م – العشاء 7:47 م

كفر الشيخ: الفجر 5:27 ص – الظهر 12:44 م – العصر 4:03 م – المغرب 6:33 م – العشاء 7:51 م

الوجه القبلي (صعيد مصر)

المنيا: الفجر 5:29 ص – الظهر 12:44 م – العصر 4:05 م – المغرب 6:35 م – العشاء 7:51 م

أسيوط: الفجر 5:27 ص – الظهر 12:43 م – العصر 4:04 م – المغرب 6:34 م – العشاء 7:49 م

سوهاج: الفجر 5:25 ص – الظهر 12:41 م – العصر 4:02 م – المغرب 6:32 م – العشاء 7:47 م

قنا: الفجر 5:21 ص – الظهر 12:37 م – العصر 3:58 م – المغرب 6:28 م – العشاء 7:43 م

الأقصر: الفجر 5:22 ص – الظهر 12:37 م – العصر 3:58 م – المغرب 6:29 م – العشاء 7:43 م

أسوان: الفجر 5:21 ص – الظهر 12:36 م – العصر 3:58 م – المغرب 6:29 م – العشاء 7:42 م

مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر

الإسماعيلية: الفجر 5:22 ص – الظهر 12:38 م – العصر 3:58 م – المغرب 6:28 م – العشاء 7:45 م

السويس: الفجر 5:21 ص – الظهر 12:37 م – العصر 3:57 م – المغرب 6:27 م – العشاء 7:44 م

بورسعيد: الفجر 5:21 ص – الظهر 12:38 م – العصر 3:57 م – المغرب 6:27 م – العشاء 7:45 م

شرم الشيخ: الفجر 5:15 ص – الظهر 12:30 م – العصر 3:51 م – المغرب 6:21 م – العشاء 7:36 م

الغردقة: الفجر 5:17 ص – الظهر 12:32 م – العصر 3:53 م – المغرب 6:23 م – العشاء 7:38 م

حلايب: الفجر 5:06 ص – الظهر 12:21 م – العصر 3:43 م – المغرب 6:14 م – العشاء 7:27 م

تنويه

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى بفوارق بسيطة تتراوح بين دقيقتين إلى عشر دقائق، تبعًا لاختلاف خطوط الطول والعرض.

وتقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بتحديث المواعيد يوميًا على موقعها الرسمي.

