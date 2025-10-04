الإفتاء توضح حكم قول "حرما" بعد الصلاة: دعاء مشروع ومعناه نبيل

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم المصافحة بين المصلين عقب أداء الصلاة، وما إذا كان قول كلمة "حرماً" في هذه الحالة جائزًا شرعًا، مؤكدة أن هذا السلوك يحمل معاني الألفة والدعاء المستحب، ويرصد الموجز التفاصيل.

المصافحة بعد الصلاة.. سنة تؤدي إلى مغفرة الذنوب

أكدت دار الإفتاء أن المصافحة مشروعة ومستحبة في الإسلام عند اللقاء بين المسلمين، مشيرة إلى أن الشرع الحنيف حث عليها لما لها من أثر في تقوية الروابط الاجتماعية وغفران الذنوب.

واستشهدت بحديث النبي ﷺ:" ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفر لهما قبل أن يتفرقا."

وأوضحت الإفتاء أن هذا الاستحباب يشمل أيضًا المصافحة بعد الصلاة، فهي سنة مشروعة عند كل لقاء، وقد نص العلماء على أنها سبب لمغفرة الذنوب وزيادة الألفة بين المسلمين.

آراء الفقهاء في المصافحة بعد الصلاة

أجمع كبار العلماء من المذاهب الأربعة على استحباب المصافحة بعد الصلوات، ومنهم:

الطحطاوي الحنفي : أكد أن المصافحة سنة عقب جميع الصلوات وعند كل لقاء.

: أكد أن المصافحة سنة عقب جميع الصلوات وعند كل لقاء. النووي الشافعي : أوضح أن المصافحة عند اللقاء سنة بالإجماع، حتى لو لم يكن الشخصان معًا قبل الصلاة.

: أوضح أن المصافحة عند اللقاء سنة بالإجماع، حتى لو لم يكن الشخصان معًا قبل الصلاة. ابن الحاج المالكي: نقل عن علماء المغرب عملهم بالمصافحة بعد صلاة العيد.

وأشار العلماء إلى أن هذا الفعل لا يُعد بدعة، بل هو من باب إحياء السنن وتوثيق الروابط.

معنى قول "حرماً" وردّ "جمعاً" بعد الصلاة

كلمة "حرماً" التي يقولها المسلم لجاره بعد الصلاة تعني الدعاء بأن يجمعهما الله في الحرم الشريف، ويرد الآخر بكلمة "جمعاً" أي "جمعنا الله في الحرم".

وهذا الدعاء يحمل معاني نبيلة من المحبة والأخوة والدعاء بالخير، كما أنه من الدعاء المستحب الذي ورد فيه الحديث الشريف:"دعاء الأخ لأخيه في الله مستجاب."

كما بيّنت دار الإفتاء أن الدعاء عقب الصلوات المكتوبة من أرجى الأوقات للإجابة، لقوله ﷺ: "جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات."

"حرماً" دعاء مشروع ومظهر للألفة بين المسلمين

خلصت دار الإفتاء إلى أن مصافحة الناس بعضهم بعضًا وقول كلمة "حرماً" بعد الصلاة أمر جائز شرعًا، لما يتضمنه من معاني المحبة والدعاء بالخير، ولأنه يعزز الألفة والمودة في المجتمع المسلم.

