تفاصيل مثيرة في أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "لينك"

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل لينك تصاعدًا مثيرًا في الأحداث، جعلها تتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT منذ عرضها مساء أمس، وسط تفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالإيقاع السريع والتطورات الدرامية المشوقة، ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث تلك الحلقة.

ملخص أحداث مسلسل لينك الحلقة الرابعة

تبدأ الحلقة بأزمة مفاجئة يتعرض لها بكر، إذ يصاب بهبوط حاد في السكر أثناء وجوده مع أسما (رانيا يوسف) في المكان الذي ذهبا إليه للبحث عن الهاكرز الذين يمكنهم مساعدتهما في استعادة الأموال المسروقة. تسارع أسما لإنقاذه بحقنة أنسولين في مشهد إنساني مؤثر، ليشكرها بعد ذلك على موقفها النبيل.

لاحقًا، يلتقي الثنائي بـ إلياس (مينا أبو الدهب)، الذي يفاجئهما بأن قضية “اللينك” أكبر مما يتصوران، إذ تتعلق بعملية سرقة دولية معقدة يصعب تتبعها، ويسلمهما “عبقرينو” فلاشتين ليساعدهما في كشف مصدر اللينك الغامض في العمارة.

في موازاة ذلك، تتعرض سعاد (فرح الزاهد) لموقف محرج أثناء عملها كسائقة “أوبر”، بعد أن تضطر لإنهاء رحلة مفاجئة بسبب ارتباطها بموعد أبنائها في المدرسة. وعند عودتها للمنزل، تكتشف أن أحد الركاب نسي محفظته في سيارتها، ما يورطها في موقف مثير للقلق، خاصة حين يراها أبناؤها ويتصل بها صاحب المحفظة لاستعادتها، فتقرر مقابلته وإعادة المحفظة وسط توتر واضح،

يذهب بكر لجاره احمد صيام ليضع الفلاشة فى تلفونه المحمول ثم يكشتف صيام ذلك.

الحلقة الرابعة من "لينك" نالت إشادات جماهيرية واسعة لما حملته من أحداث إنسانية مشوقة ومفاجآت درامية متتابعة، مع أداء5 متقن من أبطال العمل، على رأسهم رانيا يوسف وفرح الزاهد، وإخراج متقن ورؤية بصرية متميزة.

مواعيد عرض مسلسل لينك

وتعرض حلقات مسلسل "لينك" من السبت الى الاربعاء ، عبر قناة DMC في تمام الساعة 7:00 مساءً، مع إعادة في الساعة 2 صباحًا والساعة 9 من اليوم التالي.

أما على قناة DMC Drama، تعرض الحلقة في تمام الساعة 11 مساءً، مع إعادتها في أوقات صباحية ومسائية متعددة، وهو ما أتاح الفرصة للمشاهدين لمتابعة الحلقات في الوقت المناسب.

أبطال مسلسل لينك

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

المسلسل يُعد من الأعمال المنتظرة ضمن خطة عرض "الأوف سيزون"، ويعالج موضوعًا معاصرًا يمس شرائح متعددة من الجمهور، بأسلوب كوميدي إنساني.