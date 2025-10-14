siteName
هايدي خالد تريند جوجل بعد إعلان زواجها من المخرج هادي الباجوري

هايدي خالد وهادي
هايدي خالد وهادي الباجوري

تصدر اسم الفنانة الشابة هايدي خالد مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت مساء الإثنين عن زواجها من المخرج هادي الباجوري في حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل وأقرب الأصدقاء.

 

تعليق هايدي خالد على زواجها من هادي الباجوري 

 

وشاركت هايدي جمهورها عبر حسابها على إنستجرام صورًا من الحفل، وعلّقت بالقول: "كتبنا كتابنا.. كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرًا لكل اللي خلى اليوم بالشكل دا"، وهو أول تعليق رسمي لها بعد الإعلان عن الزواج.

ويرصد موقع الموجز أبرز المعلومات عنها تجمع هايدي خالد بين التميز الأكاديمي والفني، فهي خريجة كلية طب الأسنان بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب عام 2017، وحاصلة على ماجستير في تركيبات الأسنان الثابتة من جامعة ولاية أريزونا، كما شاركت في عدد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "هيبتا 2".

فيلم "هيبتا 2 المناظرة الأخيرة" 

 

فيلم "هيبتا 2 المناظرة الأخيرة" من إخراج هادي الباجوري، تأليف محمد صادق، بطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، مع ضيفا الشرف أشرف عبد الباقي، هشام ماجد.

 

وكانت الفنانة ياسمين رئيس قد أعلنت في فبراير 2022 عن انفصالها عن المخرج هادي الباجوري بعد زواج دام قرابة سبع سنوات، أثمر عن ابنهما الوحيد سليم الذي يبلغ من العمر نحو 11 عامًا.

 

