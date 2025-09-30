سينتيا خليفة تبدأ تصوير أولى مشاهدها في فيلم "سفاح التجمع" مع أحمد الفيشاوي

لقطات من الكواليس

بلقطات عفوية وحميمية.. سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما سويا في فيلم "سفاح التجمع".

المشاهد الرئيسية

سنتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما الرئيسية في فيلم "سفاح التجمع".

صور من موقع التصوير

أول صور من كواليس تصوير فيلم "سفاح التجمع" مع سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي.

سفاح التجمع

تفاصيل بداية التصوير

بدأت الفنانة سينتيا خليفة تصوير أولى مشاهدها في فيلم "سفاح التجمع"، بمشاركة الفنان أحمد الفيشاوي.

وانطلق تصوير أولى أحداث الفيلم بمشاهد رئيسية جمعت سينتيا خليفة مع الفيشاوي داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة الدقي بالجيزة، ومن المقرر أن تنتهي من تصوير مشاهدها الرئيسية خلال خمسة أيام.

البطولة السينمائية الأولى في مصر

وتقتحم سينتيا خليفة خلال العمل عالم السينما المصرية بأولى بطولاتها السينمائية في مصر، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، ومن إنتاج أحمد السبكي.

انتعاشة فنية لسينتيا خليفة

ويأتي فيلم "سفاح التجمع" ضمن انتعاشة فنية تعيشها سينتيا خليفة مؤخرا، تزامنا مع العديد من الأعمال الدرامية المصرية والعالمية التي تشارك في بطولتها، آخرها مشاركتها في مسلسل "ابن النادي" مع النجم أحمد فهمي، حيث تقدم خلاله لأول مرة شخصية كوميدية في مصر.

حضور عالمي

كما وضعت سينتيا خليفة بصمتها في السينما العالمية عبر مشاركتها في بطولة فيلم المريخ الأبيض "White Mars" مع النجمة العالمية لوسي هيل، نجمة مسلسل Pretty Little Liars، والفنان البريطاني لوك نيوتن نجم مسلسل نتفليكس الشهير Bridgerton، إضافة للفنانة الكندية وعارضة الأزياء سابرينا ألبا زوجة النجم العالمي إدريس ألبا.

مشروعات قادمة

كما يعقب الفيلم مشاركتها في بطولة فيلم الرعب والإثارة الأمريكي Borderline، بصحبة الفنان البريطاني لوسيان لافسكونت نجم مسلسل نتفليكس الشهير Emily in Paris.

