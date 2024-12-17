سمية الألفي تؤدي مناسك العمرة وتنهي جدل الشائعات حول علاقتها بأحمد الفيشاوي

نشرت الفنانة الشابة سمية الألفي صورًا لها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، وهي تؤدي مناسك العمرة برفقة زوجها، حيث ظهرت أمام الكعبة المشرفة بملابس الإحرام البيضاء

وأرفقت سمية الألفي الصور الذي رصدها موقع الموجز، بتعليق بسيط جاء فيه: «الحمد لله».



هذه الصور جاءت بعد أسابيع من الجدل الذي أثير حول طبيعة علاقتها بابن خالها الفنان أحمد الفيشاوي خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

سمية الألفي

ظهور مميز أمام الكعبة المشرفة

أطلت سمية الألفي بملابس الإحرام البيضاء بجوار زوجها أمام الكعبة، وبدت في حالة روحانية هادئة.

وحرصت سمية الألفي على مشاركة اللحظة مع جمهورها، لتتلقى العديد من التعليقات التي باركت لها هذه الخطوة.

جدل في مهرجان القاهرة السينمائي



جاء ظهور سمية الألفي لأداء مناسك العمرة بعد أسابيع من إثارتها للجدل خلال مهرجان القاهرة السينمائي، حينما ظهرت مع أحمد الفيشاوي على السجادة الحمراء.

هذا الظهور دفع البعض لتداول شائعات عن ارتباطهما لكن الفيشاوي سرعان ما نفى هذه الأقاويل، مؤكدًا أن سمية الألفي متزوجة بالفعل.

توضيح العلاقة بين أحمد الفيشاوي وسمية الألفي

في منتصف نوفمبر 2024، نشر أحمد الفيشاوي صورًا تجمعه مع سمية الألفي وزوجها عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: «وكانت ليلة رائعة مع سمية الألفي وجوزها».

بهذا التصريح، أنهى الفيشاوي حالة الجدل حول علاقتهما، مؤكدًا أنهما مجرد أقارب.

من هي سمية الألفي؟

سمية الألفي، التي أطلق عليها والدها اسم شقيقته الكبرى، اختارت لنفسها اسمًا فنيًا مختلفًا هو "ندى الألفي" لدخول عالم التمثيل.

سمية الألفي برفقة الفيشاوي

تنتمي لعائلة فنية، وشاركت في عدد من الأعمال البارزة مثل "لدينا أقوال أخرى" و"للحب فرصة أخيرة" و"أحلام سعيدة" مع الفنانة يسرا.

تزوجت من محمد حازم، مصمم رسوم ثلاثية الأبعاد، وتحرص على مشاركة لحظات مميزة من حياتها الشخصية والفنية مع جمهورها.

سمية الألفي برفقة الفيشاوي ومناسك العمرة

مشاريع أحمد الفيشاوي الفنية

على صعيد آخر، يواصل أحمد الفيشاوي تألقه الفني، فقد تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل "سفاح التجمع" الذي يجسد فيه شخصية كريم سليم، المجرم الشهير في قضية "سفاح التجمع".

الفيشاوي

كما قدم فيلمه الجديد "بنقدر ظروفك" الذي يناقش قضية غلاء الأسعار وجشع التجار في إطار كوميدي رومانسي، وشاركه البطولة نسرين طافش ومي سليم.



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