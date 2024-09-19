5 تجارب زواج فاشلة.. أحمد الفيشاوي يكشف أسرار وحكايات في حياته الخاصة

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن العديد من الكواليس المتعلقة بحياته الشخصية بجانب بعض جوانب طفولته، وغيرها من الأمور.

أحمد الفيشاوي

تصريحات أحمد الفيشاوي



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاته، وتحدث أحمد الفيشاوي، عن تجربة زواجه خمس مرات، ومحاولاته الفاشلة لتكوين عائلة، وقال إنه بعد هذه التجارب، قرر العيش بمفرده وتربية نفسه، موضحًا أنه ليس رجلاً عائليًا، لكنه يحب البقاء في المنزل بسلام، كما أضاف أنه رغم محاولاته لتكوين أسرة بسبب العادات والتقاليد، فإنه لن يفكر في الزواج مرة أخرى، قائلاً:"أنا كنت أحاول تكوين عائلة ولكني فشلت، حيث تزوجت 5 مرات، وبعد فشلي قررت أعيش لوحدي وأربي نفسي، وأن مش راجل عائلي ولكني بيتوتي، حيث أحب الجلوس في المنزل بهدوء، كنت أرغب في تكوين أسرة لأن هذه هي العادات والتقاليد الموجودة في العالم ولا أحد يختلف عليها، لذلك تزوجت 5 مرات، ولكني مش هفكر في الجواز تاني".





وأشار أحمد الفيشاوي إلى أنه في سن 35 قرر تغيير حياته بالكامل بعد أن صدمه خاله بالمبالغ التي أنفقها خلال عامين، مما دفعه إلى تحسين نمط حياته من حيث الأكل والنوم والتمرين، بعدما كان مهملًا في السابق، مُعلقًا:" كنت قد قررت تغيير حياتي بالكامل بعد بلوغي الـ 35 من عمري، خاصة أن خالي والذي يدير حساباتي المالية، صدمني بالمبلغ الذي أنفقه خلال عامين فقط، حيث اكتشفت أنني على وشك تضييع اسمي واسم أسرتي، وبقيت باكل أحسن وأنام أحسن وأتمرن، وكنت مهمل قبلها وأضيع وقتي دائمًا بالجلوس على الكنبة فقط".

أحمد الفيشاوي

وتحدث أيضًا عن طفولته وحياته المليئة بالسهرات والمغريات، وأوضح أنه منذ سن 17 عامًا وهو يتابع مع طبيب نفسي، نتيجة لافتقاره إلى التوجيه الكافي من والديه في بعض الأمور، مُعلقًا:" حياتي كانت مليئة بالسهرات والمشاهير، حيث كانت حياة مليئة بالمغريات، لذلك كنت كثير الكسل والاعتمادية على غيري، ولم أكن أحصل على التوجيه الكافي من والديّ في بعض الأمور، لذلك كنت بروح لدكتور نفسي أتابع معاه من وأنا عندي 17 سنة حتى الآن".

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

وعلى الجانب الفني، كان آخر أعماله فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي عُرض في مايو الماضي، رغم أن الفيلم لم يحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، إذ جمع 712 ألف جنيه فقط خلال 3 أسابيع، وجسد الفيشاوي خلاله دور سائق أوبر يمر بالعديد من الأزمات، ويترك وظيفته ليصبح صاحب كشك، وتنتهي قصته بالزواج من مي سليم، والفيلم بطولة نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، وهو من تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

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