إيناس مكي: الأهلي حديد.. وبإذن الله الفوز لنا

دعم إيناس مكي للنادي الأهلي

وسط أجواء الترقب والحماس قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أبدت الفنانة إيناس مكي دعمها الكامل للنادي الأهلي، مؤكدة ثقتها في قدرة الفريق على تحقيق الفوز الليلة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تصريح الفنانة إيناس مكي

قالت الفنانة إيناس مكي في تصريحات صحفية: "الأهلي حديد، وبإذن الله الفوز للأهلي!"

تفاعل نجوم الفن والإعلام مع القمة

ويأتي دعم إيناس مكي في إطار تفاعل العديد من نجوم الفن والإعلام مع المباراة المرتقبة التي تجمع قطبي الكرة المصرية على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري Nile.

أهمية مباراة القمة

وتحظى مباراة القمة دائمًا باهتمام واسع من الجماهير، سواء داخل مصر أو خارجها، خاصة مع مشاركة عدد من نجوم الأهلي والزمالك السابقين في تشكيل الفريقين، مما يضيف طابعًا خاصًا للمواجهة.

طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتم تعيين طاقم تحكيم إسباني لـ مواجهة القمة 131 بين النادي الأهلي والزمالك، وإليكم حكام القمة:

حكم ساحة: سيزار سوتو جرادو

حكم مساعد 1: إيفان ماسو جراندو

حكم مساعد 2: أنطونيو رامون مارتينيث مورينو

حكم رابع: أليخاندرو مونيث رويز

حكم VAR: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو

حكم VAR مساعد: ماريو ميليرو لوبيز

موقف الفريقين في جدول الدوري

وتعد هذه المواجهة النارية هي مواجهة مهمة وفاصلة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يأتي نادي الزمالك في المركز الأول برصيد 17 نقطة من 8 مواجهات خاضهم، بينما يقع النادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 7 مواجهات خاضهم بالدوري.

اقرأ أيضًا:

حديث السوشيال ميديا.. ملخص تصريحات إيناس مكى المثيرة للجدل



إيناس مكى تكشف أسرار عن حياتها الفنية والشخصية

