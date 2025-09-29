مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وجامعة كوفنتري بالقاهرة يوقعان مذكرة تفاهم ويفتتحان مركز كوفنتري الإعلامي

وقّع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (CIFF) وجامعة كوفنتري في القاهرة – المستضافة داخل مؤسسة جامعات المعرفة الدولية (TKH) – مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، بالتوازي مع الافتتاح الرسمي لمركز كوفنتري الإعلامي بالحرم الجامعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويرصد الموجز التفاصيل.

فعاليات الافتتاح

انطلقت الفعاليات بحفل استقبال جمع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وممثلي المهرجان وعددًا من الخبراء والإعلاميين، في أجواء احتفالية تعكس روح الشراكة بين الأكاديميا والصناعة.

تلا ذلك ماستر كلاس قدمه الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي شارك خبراته ورؤاه من مسيرته الطويلة في عالم السينما، مؤكداً على القيمة الحقيقية للربط بين الدراسة النظرية والخبرة العملية المباشرة.

الحدث الأبرز

وجاءت اللحظة الأبرز بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة والمهرجان بحضور قيادات أكاديمية وثقافية رفيعة المستوى وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية.

وأعقب التوقيع جلسة تواصل مهني أتاحت للطلاب فرصة فريدة للتفاعل المباشر مع قادة صناعة السينما ومنظمي المهرجان، بما يعزز تبادل الأفكار وفتح آفاق جديدة للشباب.

افتتاح مركز كوفنتري الإعلامي

واختتم اليوم بافتتاح مركز كوفنتري الإعلامي، وهو منشأة حديثة مجهزة بأحدث التقنيات لتوفير بيئة تعليمية وإبداعية متكاملة، حيث صُمم المركز ليزوّد الطلاب بالموارد المتقدمة والتدريب العملي، وليفتح أمامهم قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع السينمائي والإعلامي المصري النابض بالحياة.

تصريحات

أعرب الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً:

"شراكتنا مع جامعة كوفنتري تمثل خطوة مهمة نحو مواءمة الخبرة الأكاديمية مع المسارات المهنية في صناعة السينما. نحن ملتزمون بدعم المواهب الشابة وتوفير بيئة مثالية للتعلم والممارسة العملية، بما يعزز دور المهرجان كمنصة للأصوات الجديدة ولأجيال المستقبل من المبدعين."

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور ياسر صقر، رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية (TKH):

"تلتزم جامعة كوفنتري في TKH ببناء جسور بين التعليم والصناعة، مع توفير تعليم عالمي المستوى قائم على أعلى معايير الجودة. إن افتتاح مركز كوفنتري الإعلامي وشراكتنا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعكسان رؤيتنا في إعداد الطلاب بالمعرفة الأكاديمية المتينة والتجربة العملية الواقعية. هذه الشراكة تعزز رسالة TKH بأن تكون مركزًا للابتكار والإبداع والانفتاح العالمي، من خلال ربط النظرية بالممارسة."

وأضافت الأستاذة الدكتورة ابتسام فريد، عميدة كلية التصميم والإعلام بجامعة كوفنتري في القاهرة:

"المركز الجديد يمنح طلابنا فرصة التعلم في بيئة تحاكي الممارسات الفعلية للصناعة، ويتيح لهم الانخراط المباشر مع مجتمع السينما المصري الديناميكي. هذه الشراكة تجسد مهمتنا في دمج التعليم بالصناعة، لضمان أن يكون خريجونا أقوياء أكاديميًا، واعين ثقافيًا، ومؤهلين لسوق العمل."

الشراكة المستقبلية

بموجب مذكرة التفاهم، ستشارك جامعة كوفنتري في القاهرة بجناح خاص داخل سوق القاهرة السينمائي، لتمنح طلابها فرصًا استثنائية للتواصل مع قادة الصناعة وصناع القرار في المجال. كما ستسهم الجامعة في دعم معرض تقنيات الواقع الممتد (XR) التابع للمهرجان، من خلال توفير أدوات متقدمة في الإعلام الرقمي، بما يعزز دمج التقنيات التفاعلية في برامجه.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أبرز المهرجانات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ويحمل تصنيفًا دوليًا رسميًا ضمن فئة A، وهو الوحيد في العالم العربي وأفريقيا المعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

