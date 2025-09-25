سيبتلي قلبي.. لأنغام تتصدر «ترند» يوتيوب وتعيدها بقوة إلى الساحة الفنية

نجاح ساحق.. «سيبتلي قلبي» الأولى في قائمة Top 10

حققت النجمة أنغام نجاحًا جديدًا بأحدث أعمالها الغنائية «سيبتلي قلبي»، التي تصدرت قائمة الـ «Top 10» على موقع «يوتيوب» خلال ساعات قليلة من طرحها، وسط تفاعل واسع من الجمهور وإشادة كبيرة من محبيها، الأغنية التي اعتبرها الجمهور امتدادًا لمسيرتها الفنية المميزة جاءت لتضيف محطة جديدة إلى مشوارها الغنائي الحافل بالنجاحات، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل الأغنية وتعاون فني مميز

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، بمشاركة عازف الجيتار مصطفى أصلان، وشهدت تفاعلًا غير مسبوق منذ صدورها، حيث حققت نسب مشاهدات عالية وتعليقات إيجابية تؤكد مكانة أنغام في قلوب جمهورها.

عودة قوية بعد أزمة صحية

تأتي عودة أنغام بأغنيتها الجديدة بعد فترة من الغياب بسبب أزمة صحية خطيرة خضعت خلالها لعملية دقيقة في البنكرياس بألمانيا، استمرت عدة ساعات وتكللت بالنجاح.

وقد مكثت أنغام هناك لأسابيع تحت الملاحظة الطبية قبل أن تعود إلى القاهرة في أغسطس الماضي، مؤكدة استعدادها للعودة بروح جديدة وتقديم أعمال تعكس نضجها الفني والإنساني.

حفلات عالمية وبداية جديدة من «رويال ألبرت هول»

وفي أول ظهور لها بعد التعافي، أحيت أنغام مؤخرًا حفلًا ضخمًا في قاعة رويال ألبرت هول الشهيرة في لندن، لتصبح أول فنانة مصرية تقدم حفلًا هناك، وتنضم إلى قائمة النجوم العالميين الذين وقفوا على هذا المسرح العريق.

رافق أنغام خلال الحفل أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وسط حضور جماهيري كبير من مختلف أنحاء أوروبا والعالم العربي.

استعداد لجولة فنية جديدة وشكر خاص لمصر والسعودية

وتستعد أنغام لإحياء سلسلة حفلات جديدة خلال الأيام المقبلة في عدد من الدول العربية والأوروبية.

كما وجهت رسالة شكر وامتنان لكل من دعمها خلال فترة مرضها، مخصصة شكرًا خاصًا لكل من مصر والسعودية على الدعم المعنوي والطبي الذي تلقته.

بروفة نهائية وتجهيزات ضخمة

وقبل الحفل الكبير في لندن، أجرت أنغام بروفة جنرال بقيادة هاني فرحات وضعت خلالها اللمسات الأخيرة على برنامج الأغاني الذي قدمته أمام جمهور متنوع من العرب والأجانب، في ليلة فنية وصفت بأنها من أهم محطات مشوارها الفني.

أنغام.. صوت مصر الذي لا يغيب

رغم التحديات الصحية، عادت أنغام لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أهم الأصوات في الوطن العربي. «سيبتلي قلبي» ليست مجرد أغنية ناجحة، بل إعلان عن مرحلة جديدة أكثر نضجًا وتألقًا في مسيرتها الفنية، مع وعود لجمهورها بالمزيد من الأعمال القوية في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

محمود سعد يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام بعد أزمة البنكرياس



تطورات الحالة الصحية لـ عبد المجيد عبدالله بعد تعرضه لأزمة صحية

