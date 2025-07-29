محمود سعد يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام بعد أزمة البنكرياس

تطورات حالة أنغام الصحية

أثار الإعلامي محمود سعد قلق جمهور المطربة أنغام بعد كشفه عن تفاصيل حالتها الصحية الأخيرة، حيث أوضح أنها عانت من كيس على البنكرياس قبل سفرها إلى ألمانيا، ويرصد الموجز التفاصيل.



وكتب محمود سعد عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي:

"من قبل ما أنغام تسافر هي قالت إن عندها كيس على البنكرياس، وأخبروها أن هناك مستشفى متخصصة في ميونخ، وهناك أجرت منظارًا وتم إزالة أغلب الكيس، وتبين أن الورم حميد والحمد لله".

وأكد الإعلامي أن النجمة المصرية باتت الآن في تحسن ملحوظ، حيث أصبحت قادرة على الحركة وتناول الطعام، مشيرًا إلى أنها ستغادر المستشفى خلال يومين على الأكثر.

جزء بسيط يحتاج متابعة

وأشار محمود سعد إلى أن الجزء المتبقي من الكيس لا يستدعي التدخل الجراحي الفوري، وإنما يحتاج فقط إلى متابعة طبية منتظمة فور عودة أنغام إلى القاهرة.

وأضاف:

"الحمد لله المتوقع أنه يظل مستقر، لكن أنغام بتعاني دلوقتي من الألم بس، وندعو الله أن يتم شفاها على خير".

أنغام تتصدر التريند وتنفي شائعة إصابتها بالسرطان

تصدرت أنغام محركات البحث على جوجل ومختلف منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول شائعات حول إصابتها بسرطان الثدي وسفرها للعلاج في الخارج.

لكن النجمة نفت الأمر بشكل رسمي، مؤكدة أن كل ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن رحلتها إلى ألمانيا جاءت فقط لإجراء فحوصات متعلقة بالبنكرياس.

ألبوم جديد في الطريق

رغم الأزمة الصحية التي مرت بها، لم تغفل أنغام عن جمهورها وأعمالها الفنية، فقد أعلن مكتبها الإعلامي أنها ستعود إلى القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال تسجيل ألبومها الجديد المقرر طرحه هذا العام.

ويشاركها في الألبوم عدد من كبار صناع الأغنية من بينهم أمير طعيمة وأكرم حسني، فيما سيكون الألبوم من إنتاج شركتها الخاصة.

دعوات الجمهور بالشفاء

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة من محبي أنغام الذين أطلقوا هاشتاجات تتمنى لها الشفاء العاجل، مؤكدين دعمهم الكامل لها في أزمتها الصحية.

كما حرص عدد من الفنانين والمطربين على توجيه رسائل دعم وتشجيع لها، متمنين أن تعود سريعًا لمواصلة مسيرتها الفنية التي طالما أسعدت ملايين المستمعين في مصر والوطن العربي.

بهذا تكون أنغام قد تجاوزت مرحلة الخطر، وتبقى فقط متابعة حالتها الصحية بدقة، وسط تطلع جمهورها لعودتها قريبًا إلى الساحة الفنية بكامل طاقتها.

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