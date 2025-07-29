أحمد وأحمد.. يتصدر المشهد في السعودية.. والجمهور يشيد بالحبكة والأداء

واصل الفيلم المصري «أحمد وأحمد» تألقه في دور العرض السينمائي، حيث تمكن من تحقيق إيرادات مميزة داخل دور السينما السعودية، متصدرًا شباك التذاكر خلال أسبوع عرضه الأول، وسط إشادة جماهيرية لافتة وتفاعل كبير من الجمهور العربي.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

3.5 مليون ريال تضع الفيلم في الصدارة

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن موقع ElCinema المتخصص في رصد شباك التذاكر، سجل الفيلم إيرادات وصلت إلى 3.5 مليون ريال سعودي خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو 2025، ليحتل المركز الرابع ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في المملكة لهذا الأسبوع، متفوقًا على عدة إنتاجات عربية وعالمية.

نجاح وسط منافسة سينمائية شرسة

يأتي ذلك في ظل منافسة قوية مع أفلام مثل «F1 The Movie» و«الزرفة» و«سوبرمان»، والتي تصدرت الترتيب العام، إلا أن «أحمد وأحمد» نجح في إثبات نفسه كأحد أبرز الأعمال العربية التي لاقت إقبالًا في صالات العرض السعودية هذا الصيف.

نجاحات متتالية في مصر والخليج

الفيلم، الذي يجمع بين الكوميديا والإثارة، يُعد من أكثر الأفلام المصرية جذبًا للجمهور هذا الموسم، حيث سبق له أن حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض المصرية، بإيرادات تجاوزت 47 مليون جنيه مصري خلال 18 ليلة عرض، ما يعادل أكثر من مليون دولار أمريكي، بحسب مصادر محلية.

حبكة مشوّقة وجاذبة لفئات متنوعة

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والكوميديا حول شخصين يحملان نفس الاسم، «أحمد»، تجمعهما الصدفة في مغامرة مليئة بالمفارقات والمواقف الساخرة، وسط أداء مميز من أبطاله وتصوير سينمائي متقن.

ردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد

وقد لاقى الفيلم إشادة واسعة من النقاد والمتابعين، الذين اعتبروا أن المزج بين الكوميديا الاجتماعية والإثارة الدرامية ساهم في جذب فئات متنوعة من الجمهور، وخاصة فئة الشباب والعائلات.

صُنّاع الفيلم: الجمهور السعودي شريك في النجاح

من جانبه، أعرب مخرج الفيلم في تصريحات صحفية عن سعادته البالغة بالإقبال الكبير على العمل في الدول الخليجية، مؤكدًا أن الجمهور السعودي أصبح أكثر انفتاحًا على المحتوى العربي والمصري تحديدًا، ما يفتح المجال أمام صناعة السينما للتوسع خليجيًا بشكل أكبر.

توقعات بمواصلة حصد الإيرادات

ومن المتوقع أن تواصل إيرادات الفيلم ارتفاعها خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار عرضه في عدد من دور السينما داخل السعودية وخارجها، وسط توقعات بتحقيق أرقام قياسية جديدة مقارنة بأفلام الموسم الحالي.

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