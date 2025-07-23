محمد رمضان يفاجئ الجمهور بـ"الواد طالع لأبوه" بمشاركة نجله علي

أطلق الفنان محمد رمضان، مساء الأربعاء، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "الواد طالع لأبوه"، عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب، في مفاجأة لجمهوره بمشاركة نجله "علي رمضان" في العمل، ليظهر لأول مرة في مشهد فني بهذه الصورة العلنية.

الكليب حظي بتفاعل واسع فور طرحه، حيث تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول الجمهور مشاهد منه، خاصة التي ظهر فيها رمضان وابنه وهما يؤديان الرقصات والحركات الشهيرة التي اعتاد رمضان تقديمها في أغانيه المصورة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

أجواء حماسية ورسالة فنية عائلية

جاء الكليب في إطار شبابي صيفي، يجمع بين الإيقاع الحماسي والإخراج الاستعراضي، وركز على العلاقة بين الأب وابنه، ورسالة اعتزاز بالاسم والعائلة، وهي الرسالة التي عبّر عنها رمضان من خلال كلمات الأغنية التي تقول: "الواد طالع لأبوه.. على نفس السكة ماشين، جينات الهيبة باينة، ما بنتصنعش التكوين".

الكليب أخرجه المخرج حسام الحسيني، الذي سبق له التعاون مع رمضان في عدة أعمال ناجحة، وتم تصويره في أماكن متعددة، أبرزها أحد المواقع الساحلية، ما أضفى على الفيديو طابعًا صيفيًا منعشًا.

نجله يخطف الأنظار

نجل رمضان "علي" لفت الأنظار بأدائه العفوي داخل الكليب، حيث ظهر إلى جانب والده في أكثر من لقطة، وهو يردد بعض كلمات الأغنية ويقلّد حركاته الاستعراضية، ما جعل الجمهور يتفاعل معه بشكل لافت، معتبرين أن "الواد فعلًا طالع لأبوه".

ردود أفعال الجمهور

حصد الفيديو في أول 6 ساعات من طرحه أكثر من مليون مشاهدة، وانهالت عليه التعليقات ما بين إشادة بالتجربة العائلية الفنية، وآراء إيجابية حول ظهور "علي" كمفاجأة لطيفة داخل العمل.

استمرار لمسيرة "رمضان" الفنية بأسلوبه الخاص

تأتي أغنية "الواد طالع لأبوه" ضمن سلسلة الأغاني التي اعتاد محمد رمضان طرحها خلال المواسم الصيفية، والتي تعتمد على الإيقاع السريع والأداء الاستعراضي ورسائل التحدي والطموح، وهو ما رسّخ هويته الفنية المميزة في ساحة الغناء الترفيهي.

ويواصل رمضان من خلال هذا العمل تعزيز حضوره على الساحة الفنية ليس فقط كممثل بل كمغنٍ أيضًا، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لتقديم محتوى ترفيهي يجمع بين العائلة والشباب والنجاح.

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