بسبب سفره المفاجئ..تأجيل حفل عمر كمال في الإسكندرية بقرار من تامر عبدالمنعم

أعلن الفنان تامر عبدالمنعم، وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تأجيل حفل الفنان عمر كمال الذي كان من المقرر إقامته يوم الخميس المقبل على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، وذلك بناءً على طلب الفنان.

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السبب: سفر عمر كمال خارج البلاد

وأوضح عبدالمنعم أن قرار التأجيل جاء بناءً على رغبة الفنان عمر كمال، الذي سيتواجد خارج البلاد في نفس توقيت الحفل، مما استدعى تأجيله إلى موعد لاحق لم يُعلن بعد.

احترام متبادل بين الفنانين والبيت الفني

وأكد عبدالمنعم أن العلاقة بين البيت الفني والفنانين قائمة على الود والاحترام والتفاهم المتبادل، مشيرًا إلى أن ما حدث يتكرر بأسلوب مشابه لما تم التعامل به مع الفنان لؤي سابقًا.

عبدالمنعم يتواجد حاليًا في اليابان

في سياق متصل، يتواجد الفنان تامر عبدالمنعم حاليًا في اليابان بصفته رئيس الوفد المرافق لفرقة رضا للفنون الشعبية، لتمثيل وزارة الثقافة في احتفالات العيد القومي المصري، التي تقام بمدينة أوساكا.

دعم متواصل للأنشطة الفنية والثقافية

وأشار الفنان تامر عبدالمنعم إلى أن وزارة الثقافة والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حريصان على دعم الأنشطة الفنية وتنظيم الحفلات الجماهيرية التي تليق بذوق الجمهور المصري في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن التعاون مستمر مع نخبة من الفنانين لإحياء حفلات مستقبلية على أعلى مستوى تنظيمي وفني، وبما يعزز الحركة الفنية والثقافية في مصر.

تعزيز التنوع الفني على المسارح المصرية

ويأتي هذا الحفل – رغم تأجيله – ضمن خطة متكاملة يتبناها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية لتقديم محتوى غنائي متنوع يلبّي مختلف الأذواق، حيث تسعى الوزارة إلى دمج الأصوات الشبابية المعاصرة، مثل عمر كمال، مع التراث الفني المصري العريق، بهدف جذب شرائح جديدة من الجمهور وإعادة إحياء الحراك الثقافي والفني في المحافظات، لا سيّما في المدن الساحلية كالإسكندرية.

عمر كمال وحضور جماهيري متجدد

ويُعد الفنان عمر كمال من أبرز نجوم الغناء الشعبي المعاصر، حيث حققت أغانيه انتشارًا واسعًا بين فئات الشباب، وساهمت في إعادة تشكيل الذوق الموسيقي الشعبي خلال السنوات الأخيرة، وكان الحفل المنتظر بالإسكندرية يحظى بترقب جماهيري كبير، نظرًا لنجاحات كمال المتكررة على الساحة الغنائية، مما يجعل من تحديد موعد جديد للحفل محط اهتمام جمهور كبير من عشاقه في الساحل الشمالي ومختلف أنحاء مصر.

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