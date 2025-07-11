تامر عبدالمنعم: نجاح «نوستالجيا ٩٠/٨٠» هو نجاح لمنظومة الثقافة في مصر

نجاح منقطع النظير للموسم الصيفي بالبيت الفني للفنون الشعبية بعرض «نوستالجيا ٩٠/٨٠» على مسرح محمد عبدالوهاب.. احتفالية كبرى على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية



نظم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة مساء أمس احتفالية كبرى على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية، تضمنت الإحتفالية فقرات لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والمسرحية الإستعراضية «نوستالجيا ٩٠/٨٠»، والإحتفالية من إخراج تامر عبدالمنعم، ويرصد الموجز التفاصيل.

رعاية وزارة الثقافة وتوجيهات لتطوير العروض

أقيمت الإحتفالية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

فقرات فرقة رضا للفنون الشعبية

بدأت الإحتفالية في الفصل الأول بمجموعة من الفقرات لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية تحت قيادة الفنانة إيناس عبدالعزيز مدير فرقة رضا، حيث قدمت الفرقة فقرات: «حلاوة شمسنا - الإسكندراني - الأغاني - الحجالة - العصابات».

العرض المسرحي الإستعراضي «نوستالجيا ٩٠/٨٠»

بدأ الفصل الثاني من الإحتفالية بالعرض المسرحي الإستعراضي «نوستالجيا ٩٠/٨٠»، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالمشاركة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان. العرض فكرة وإخراج تامر عبدالمنعم، بمشاركة استعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية مع مصمم الرقصات محمد القذافي، وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية مع مصمم الرقصات محمد أبو صالح.

كما شارك في العمل:

المادة الفيلمية: شريف رضا

تصميم وتنفيذ الديكورات: محمد جابر

تصميم الإضاءة: عز حلمي

مكياچ: إسلام عباس

ملابس: رنا عبدالمجيد

توزيع موسيقي: محمد مصطفى

مخرج منفذ: أحمد شعراوي

«كامل العدد» في افتتاح الموسم الصيفي

الجدير بالذكر أن مسرح محمد عبدالوهاب افتتح الموسم الصيفي بنجاح ساحق بعرض مسرحية «نوستالجيا ٩٠/٨٠»، ورفع المسرح لافتة «كامل العدد».

شكر وتقدير من تامر عبدالمنعم

وقد وجه تامر عبدالمنعم الشكر للوزير أحمد هنو على دعمه، كما شكر اللواء خالد اللبان والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

رسالة عبر «فيسبوك»

من ناحية أخرى، وضع الفنان تامر عبدالمنعم أغنية «السر» للهضبة عمرو دياب بخاصية «استوري» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، والتي تقول كلمات مقطعها:

«السر اللي يخليك الأول وتفضل مستمر، في حد يغير ويجدد وفي حد محلك سر».

عبدالمنعم: مستمرون في تحقيق النجاح لمنظومة الثقافة

وأعرب الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عن سعادته بنجاح أول عروض الموسم الصيفي على مسرح محمد عبدالوهاب، قائلاً:

"نحن نسير بخطط وتوجيهات معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الناجحة ومستمرون ونتمنى استمرار نجاحنا، لأن نجاحنا هو بالقطع نجاح لمنظومة الثقافة في جمهورية مصر العربية."

حفلات قادمة ضمن الموسم الصيفي

وأضاف عبدالمنعم أن لدى البيت الفني مجموعة من الحفلات خلال الموسم الصيفي، وأبرزها:

حفل أمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر يوم ١٨ يوليو على مسرح البالون.

حفل الفنان عمر كمال على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية يوم ٢٤ يوليو.

اقرأ أيضًا:

تامر عبد المنعم يثير الجدل بمنشور غامض.. هل يقصد الفنان أحمد العوضي؟



الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة شقة الفنان تامر عبدالمنعم.. تفاصيل

