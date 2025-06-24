مسرحية الملك وأنا تنطلق من مسرح البالون: استعراضات غنائية تضيء صيف القاهرة

في خطوة فنية مرتقبة، أعلنت إدارة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عن إطلاق العرض الأول لمسرحية "الملك وأنا" يوم الأحد 29 يونيو 2025 على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ليكون هذا العرض واحدًا من أبرز فعاليات الموسم المسرحي الصيفي في القاهرة.

المسرحية من إخراج محسن رزق، وهي عمل استعراضي غنائي يجمع بين الكوميديا والفانتازيا التاريخية، ويعيد تقديم القصة الكلاسيكية الشهيرة التي تدور حول "ياسمين" – وهي نسخة مصرية من المعلمة البريطانية التي تنتقل لتعليم أبناء ملك جزيرة "سيان"، لتجد نفسها وسط صدام ثقافي تتولد عنه لحظات إنسانية وعاطفية عميقة، ممزوجة بمواقف طريفة وموسيقية نابضة بالحياة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

لقاء الخميسي تخوض البطولة

تجسد الفنانة لقاء الخميسي دور "ياسمين"، بطلة العرض، إلى جانب الفنان فريد النقراشي في دور الملك، ويشاركهما البطولة كل من: هدى هاني، وفاء السيد، ومجموعة من الأطفال يمثلون أبناء الملك، في توليفة فنية تستهدف الكبار والصغار على حد سواء.

عناصر فنية تكمّل المشهد البصري

العمل مزوّد بعناصر تصميم متكاملة بقيادة نخبة من المبدعين:

الديكور: د. حمدي عطية

الأزياء: د. مروة عودة

الألحان: عصام كاريكا

الأشعار: عادل سلامة

الاستعراضات: حسن شحاتة

الإضاءة: عز حلمي

الجرافيك: جون بهاء

البيت الفني للفنون الشعبية يعيد الحياة للمسرح

قال المخرج محسن رزق إن المسرحية تمثل عودة قوية للمسرح الغنائي، مؤكدًا أن العرض يحمل رسائل إنسانية عابرة للزمن، خاصة في ظل تركيزه على تقبل الآخر والتعايش الثقافي، وتُعد المسرحية جزءًا من خطة الوزارة لإحياء المسرح الاستعراضي كأحد أبرز أشكال الفن الجماهيري في مصر.

تذاكر العرض

من المنتظر طرح تذاكر العرض عبر منافذ الحجز الإلكتروني ومسرح البالون مباشرة خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير على العمل.

المسرح كقوة ناعمة في مواجهة التحديات

تأتي مسرحية "الملك وأنا" في توقيت بالغ الأهمية، حيث يسعى المسرح المصري لاستعادة زخمه كوسيلة فنية تثقيفية وترفيهية في آنٍ واحد ،وبينما تتنوع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع، تبرز أهمية الفنون المسرحية كأداة للقوة الناعمة التي تُسهم في بناء الوعي وتقديم رسائل راقية بصورة مشوقة ،ومن خلال دمج الموسيقى، والدراما، والاستعراض، يسعى العرض لتقديم تجربة متكاملة تلامس الجمهور على المستويين العاطفي والفكري، خاصةً أنه يخاطب كافة الفئات العمرية.

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