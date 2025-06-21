عودة رامز جلال للسينما بعد غياب بثلاث سنوات بفيلم "بيج رامي".. تفاصيل

بطولة جديدة ومفاجآت فنية في انتظار الجمهور لـ رامز جلال.. رامز جلال يعود بفيلم جديد يحمل اسم بطل كمال الأجسام "بيج رامي"

بعد غياب دام قرابة ثلاث سنوات عن شاشات السينما، يعود النجم الكوميدي رامز جلال في 2025 بعمل سينمائي جديد بعنوان "بيج رامي"، في خطوة تعيد الحضور الجماهيري له بعد نجاحه الكبير في برامج المقالب الرمضانية، الفيلم يعد أولى خطواته الفنية بعد آخر أفلامه "أخي فوق الشجرة"، الذي تم عرضه في يناير 2022 وحقق إيرادات تخطت 15 مليون جنيه، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل فيلم "بيج رامي": نجوم لأول مرة وأسماء مفاجئة

يتعاون رامز جلال في هذا العمل مع مجموعة من الفنانين، أبرزهم بسمة بوسيل، التي تخوض أولى تجاربها في التمثيل، بالإضافة إلى محمد أنور، محمد عبد الرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي.

الفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج محمود كريم، الذي سبق وتعاون مع رامز في أكثر من عمل ناجح، بينما يتولى الإنتاج وليد صبري.

آخر أعمال رامز جلال: "أخي فوق الشجرة" ونجاح متوسط

يُذكر أن آخر ظهور لرامز جلال في السينما كان من خلال فيلم "أخي فوق الشجرة"، الذي عرض ضمن موسم أفلام إجازة نصف العام 2022، وجمع بين الكوميديا والرومانسية، شارك في بطولته نخبة من النجوم مثل نسرين طافش، محمد ثروت، بيومي فؤاد، تارا عماد وإسلام إبراهيم، أخرج الفيلم محمود كريم، وكان من تأليف لؤي السيد.

رمضان 2025: رامز جلال وبرنامج "رامز إيلون مصر"

لم يغب رامز جلال عن الشاشة تمامًا، بل استمر في تقديم برامج المقالب خلال المواسم الرمضانية، وآخرها كان برنامج "رامز إيلون مصر" في رمضان 2025، والذي عرض على قناة MBC مصر،

استضاف فيه مجموعة كبيرة من النجوم لأول مرة، مثل المخرج محمد سامي، أحمد فهمي، إلهام شاهين، زينة، بالإضافة إلى نجوم الرياضة مثل حسام حسن وإمام عاشور وأشرف بن شرقي، مما زاد من جماهيريته وثبّت مكانته كواحد من أكثر الفنانين شعبية في رمضان.

عودة مرتقبة وتوقعات بنجاح كبير

تُعد عودة رامز جلال إلى السينما حدثًا فنيًا بارزًا في عام 2025، خاصة مع اسم الفيلم اللافت "بيج رامي"، الذي يربط بين الكوميديا والإلهام الرياضي،

وينتظر الجمهور عرض العمل بشغف، لمعرفة كيف سيجمع رامز بين شخصيته الساخرة المعتادة وتقديم قصة جديدة قادرة على لفت الأنظار وتحقيق الإيرادات.

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