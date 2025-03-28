برنامج رامز إيلون مصر وحاتم صلاح ضيف رامز جلال الليلة

يحل الفنان حاتم صلاح ضيفًا في حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة MBC مصر، حيث من المتوقع أن تشهد الحلقة الكثير من المفاجآت والمواقف الكوميدية المثيرة، ويرصد الموجز تفاصيل .

قائمة ضيوف "رامز إيلون مصر"

يستضيف رامز جلال في برنامجه عددًا من نجوم الفن والرياضة، ومن أبرز الأسماء التي وقعت ضحية لمقالب البرنامج هذا الموسم:

المخرج محمد سامي

الفنان أحمد فهمي

الفنان أحمد العوضي

الفنانة إلهام شاهين

الفنان حسام حبيب

الفنان نور النبوي

الفنان مصطفى غريب

الفنان محمد رجب

الفنان مصطفى أبو سريع

الفنانة زينة

الفنانة فيفي عبده

الفنان محمد عبدالرحمن

نجم الكرة حسام حسن

اللاعب إمام عاشور

اللاعب أشرف بن شرقي

وغيرهم من النجوم الذين سيواجهون المقلب الجديد بأسلوب رامز جلال المعتاد.



آخر أعمال حاتم صلاح

شارك حاتم صلاح في السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل "إخواتي"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول أربع شقيقات، تؤدي أدوارهن كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي. يعيش الأخوات حياة مستقرة حتى تحدث مفاجأة تقلب مجرى الأحداث، مما يؤدي إلى نشوب خلافات بينهن.

كما شارك مؤخرًا في بطولة مسرحية "الباشا" إلى جانب النجم كريم عبدالعزيز، والتي عُرضت على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي، وحققت نجاحًا كبيرًا. تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي موسيقي حول عائلة بسيطة تعيش في غرفة صغيرة على سطح مبنى قديم، لكن حياتها تتغير كليًا بعد انتقالها للعيش في فيلا مليارديرة، مما يخلق العديد من المواقف الساخرة.

وفي ديسمبر الماضي، عُرض له فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، الذي ينتمي للأعمال الاجتماعية الكوميدية، بمشاركة كل من كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

آخر أعمال رامز جلال السينمائية

على الصعيد السينمائي، كان آخر أفلام رامز جلال هو "أخي فوق الشجرة"، الذي تم عرضه في يناير 2023 ضمن موسم أفلام إجازة نصف العام. الفيلم يجمع بين الكوميديا والرومانسية، وحقق نجاحًا جماهيريًا عند طرحه في دور العرض.

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