برنامج رامز إيلون مصر وطاهر محمد طاهر ضيف رامز جلال الليلة

يواصل الفنان رامز جلال إثارة الجدل والمفاجآت في برنامجه الرمضاني «رامز إيلون مصر»، الذي يعرض يوميًا بعد الإفطار مباشرة عبر شاشة قناة MBC مصر. وتأتي حلقة الليلة باستضافة نجم النادي الأهلي، اللاعب طاهر محمد طاهر، في حلقة مليئة بالإثارة والضحك والمقالب التي اعتاد عليها الجمهور، ويرصد الموجز تفاصيل.

موعد عرض برنامج رامز إيلون مصر

أعلنت قناة «MBC مصر» عن توقيت عرض البرنامج، حيث يتم إذاعة حلقة «رامز إيلون مصر» يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً، تزامنًا مع أذان المغرب، ليكون ضمن الفقرات الرمضانية المفضلة التي ينتظرها الجمهور المصري والعربي بشغف كبير.

تفاصيل إصابة وعودة طاهر محمد طاهر

جدير بالذكر أن اللاعب طاهر محمد طاهر، جناح النادي الأهلي، كان قد تعرض لإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية من الناحية الخارجية، الأمر الذي أدى إلى غيابه عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية. ولكنه عاد مؤخرًا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الأهلي على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ليطمئن الجهاز الفني والجماهير على جاهزيته لخوض المباريات القادمة.

قنوات عرض برنامج رامز إيلون مصر

لا يقتصر عرض البرنامج على شاشة «MBC مصر» فقط، بل يُذاع أيضًا على عدة قنوات ومنصات تتيح للمشاهدين متابعة الحلقات في أي مكان:

قناة MBC1

قناة MBC5

قناة MBC العراق

منصة شاهد الإلكترونية



ضحايا رامز إيلون مصر هذا الموسم

كالعادة، لم يسلم العديد من النجوم من الوقوع في فخ مقالب رامز جلال. ومن أبرز ضحايا برنامج «رامز إيلون مصر» هذا العام:

ناصر منسي

نبيل عماد دونجا

حسام عبد المجيد

أشرف بن شرقي

إمام عاشور

وسام أبو علي

طاهر محمد طاهر

حسام حسن

اللاعب السعودي محمد كنو

هدى الإتربي

حسام حبيب

أحمد العوضي

المخرج محمد سامي

الفنانة فيفي عبده

محمد هنيدي

ريم سامي

محمد الشناوي

مروان عطية

حسن الرداد

إلهام شاهين

أكرم حسني

نسرين أمين

نور النبوي

نادين نسيب نجيم

مصطفى أبو سريع

شيماء سيف

أحمد فهمي

نور إيهاب

علي معلول

الراقصة بدرة



برنامج رامز جلال بين الجدل والنجاح

لا شك أن رامز جلال استطاع أن يحجز مكانة ثابتة كل عام بين برامج المقالب، وسط حالة من الجدل المستمر حول برنامجه، لكن الأرقام ونسب المشاهدة دائمًا ما تؤكد نجاحه المستمر، خصوصًا مع التنوع الكبير في ضيوفه من الفنانين والرياضيين.

ينتظر جمهور الأهلي وعشاق كرة القدم هذه الحلقة بفارغ الصبر لمشاهدة رد فعل اللاعب طاهر محمد طاهر على مقالب رامز جلال، في واحدة من الحلقات التي يُتوقع أن تكون مليئة بالمواقف الطريفة والمفاجآت. تابعوا حلقة الليلة على شاشة MBC مصر فور أذان المغرب.

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